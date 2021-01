Casal Bruciato, il comitato popolare scrive al Comune: “Vogliamo raccoglitori per gli oli esausti”

Un raccoglitore per oli esausti a disposizione dei cittadini per evitare di disperdere liquidi nell’ambiente. È questa la richiesta che il comitato popolare di Casal Bruciato sta portando avanti da tempo senza però ottenere, fino ad ora, nessun riscontro da parte del Municipio e del Comune: “Ama non può agire in autonomia” hanno spiegato dal comitato.

Le prime richieste da parte gli abitanti del quartiere Casal Bruciato risalgono agli scorsi mesi. L’esigenza nasce soprattutto dalla lontananza dei centri raccolta rispetto al territorio. “Chi ci governa non fa altro che rimarcare l’importanza della raccolta differenziata e poi diventa così difficile avviare un dialogo con le istituzioni” hanno spiegato ancora dal comitato che non si rassegna al silenzio di Municipio e Comune e continua la battaglia per avere raccoglitori di oli esausti in quartiere.

Nel frattempo, i cittadini di Casal Bruciato hanno ottenuto la collaborazione dell’associazione Parco Bergamini che si è detta disponibile ad accogliere le postazioni. Intanto dal comitato anche la richiesta all’assessorato ai rifiuti del Campidoglio, di inserire il quartiere nella campagna ‘Raccolio’ avviata per ora al V Municipio. “Senza l’autorizzazione del Comune, Ama non può procedere – hanno concluso dal comitato – Ci appelliamo alle istituzioni perché rendano concreta la nostra richiesta”.