Casal Bruciato, razzia di marmitte alle auto in sosta. I cittadini: “Chiediamo più sicurezza”

Un’amara sorpresa ha svegliato gli abitanti del quartiere Casal Bruciato nella mattina di domenica: alle auto in sosta, tra piazza Balsamo Crivelli e via Tommaso Smith sono state derubate le marmitte. Stefania Martelloni, presidente del comitato ‘Casal Bruciato, segnalazioni e informazioni’ ha commentato: “Chiediamo più controlli in zona”.

Domenica mattina le auto ‘depredate’ di marmitta erano 6 ma nei giorni scorsi altri residenti hanno denunciato il medesimo furto che avviene di notte. “Complice il coprifuoco, ignoti agiscono indisturbati” ha aggiunto Martelloni ricordando anche I furti in appartamento registrati in passato. Eppure Casal Bruciato non è l’unico quartiere bersagio di questa tipologia di furti: nella notte tra sabato e domenica, in zona don Bosco, lungo viale dei Salesiani, sono stati bloccati tre uomini intenti ad armeggiare vicino alle auto in sosta.

A dicembre dello scorso anno, il comitato di Casal Bruciato ha avviato una raccolta firme per chiedere un presidio delle forze dell’ordine, denunciando I ripetuti furti alle auto e agli appartamenti tra via Smith e piazza Balsamo Crivelli che da giorni è oggetto di lavori per la riqualificazione.

Gallery