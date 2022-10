Viene dalla periferia romana il campione europeo di pugilato

È Fortunato Antonino Marsala il campione europeo di pugilato della categoria Junior. Classe 2006, vive in via di Grotta di Gregna, tra Colli Aniene e Tiburtino III e frequenta la Polisportiva Casal Bruciato 2.0, storica fucina di talenti voluta cinquant’anni fa da Marcello Stella. “È stata una grande emozione per tutti noi. Nonostante una vittoria così importante, Antonino ha conservato l’umiltà che lo contraddistingue e ci auguriamo che resti tale anche in futuro” ha spiegato a Roma Today Romina Stella, responsabile della palestra di via degli Alberini.

Ha trascorso due settimane lontano dalla famiglia e anche dalla scuola a Monte Silvano, in Abruzzo, per combattere prima agli ottavi, poi ai quarti e ancora alle semifinali e alle finali. Antonino è partito insieme a 320 atleti provenienti da tutta Europa per contendersi il titolo di campione. Ad allenare il quindicenne e prepararlo ai match – negli ultimi quattro anni – sono stati i maestri Alberto Moretto e Daniele Gualtieri. “Abbiamo fornito ad Antonino tutto il supporto possibile, dalle visite presso gli specialisti della nutrizione al materiale – ha aggiunto Stella – e siamo orgogliosi del successo che ha ottenuto. Il prossimo passo adesso sarà la partecipazione ai mondiali”.

Gli atleti della Polisportiva Casal Bruciato hanno festeggiato il giovane lo scorso lunedì, nei locali di via degli Alberini. All’evento, tra sorrisi e occhi lucidi di commozione, Antonino ha alzato la coppa che lo ha portato sul tetto d’Europa. All’appuntamento ha partecipato anche l’assessore allo Sport del Municipio IV, Maurizio Rossi. Al neocampione europeo verrà data una targa dal minisindaco del Tiburtino, Massimiliano Umberti.