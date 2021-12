Casal Bruciato: cittadini ancora al freddo nelle case di Enasarco

Il tepore di una casa calda è ancora un miraggio lontano negli appartamenti di Enasarco a Casal Bruciato. Da giorni, gli inquilini delle palazzine tra via Cipriano Facchinetti e via di Casal Bruciato sono sul piede di guerra e attendono interventi risolutivi. A supportare le loro battaglie c’è il comitato popolare. Intanto, il presidente del IV Municipio, Massimiliano Umberti, ha chiesto un incontro con i vertici dell’ente nazionale.

Tutto ruota intorno a un bruciatore funzionante che non è stato ancora posizionato nel vano caldaia da cui dipendono circa 500 appartamenti. A questo si aggiungono le tubature e le strutture fatiscenti – vecchie di decenni – che devono far fronte a un peso eccessivo. “Ai piani bassi ci sono appartamenti tiepidi o caldi, ai piani più alti si gela progressivamente. Inoltre, all’interno delle abitazioni ci sono problemi alle tubature e agli elementi per cui andrebbero fatte sostituzioni delle parti ammalorate casa per casa” ha commentato Cristina del comitato popolare di Casal Bruciato.

Nelle palazzine di edilizia residenziale pubblica vivono numerosi anziani e ammalati. “Un inquilino degli ultimi piani ha 86 anni e sta al freddo, aspetta risposte e interventi” ha aggiunto Cristina. La manutenzione degli immobili è in capo ad Enasarco che in alcuni stabili si sta occupando di manutenzione straordinaria. “Stiamo dalla parte dei cittadini e per questo abbiamo chiesto un incontro ad Enasarco che avverrà nei prossimi giorni, stiamo andando oltre le nostre competenze perché non spetta a noi” ha commentato, infine, Massimiliano Umberti, presidente del IV.