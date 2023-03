Le donne di Casal Bruciato in piazza: ‘L’indipendenza si conquista con la lotta’

Manifesti, foto vecchie e nuove legate con un filo rosso che raccontano gli anni della lotta e della voglia di riscatto, una mimosa. Le donne di Casal Bruciato hanno voluto omaggiare così la Giornata internazionale delle donne del prossimo 8 marzo. Lo hanno fatto dalla piazza del quartiere in cui vivono da sempre per gridare ? ancora una volta ? i diritti attesi e rivendicati in più occasioni, tra gli ultimi la lotta per avere case riscaldate. L?iniziativa di sabato mattina, promossa dal comitato popolare Casal Bruciato, si inserisce all?interno del progetto ?Le donne sono libere se conquistano? che intende creare una rete tra associazioni e comitati dei quartieri popolari e delle borgate della città. ?Una piccola festicciola ma anche l?occasione per parlare dei disagi e delle problematiche del quartiere? hanno spiegato dal comitato.

Dalla lotta alla casa a quella dei riscaldamenti negli alloggi popolari, passando per le piccole battaglie che le donne di Casal Bruciato portano avanti ogni giorno. ?Oggi come ieri, noi donne e ragazze de borgata dobbiamo organizzarci per conquistare, con la lotta, la nostra liberazione, non vittime ma protagoniste orgogliose e determinate nelle battaglie quotidiane per cambiare lo stato di cose presenti? si legge nel manifesto che ha accompagnato l?iniziativa.

E ancora: ?Rendiamo questo 8 marzo un giorno di festa anche per noi, per le donne delle periferie, le precarie, le disoccupate, le studentesse, le lavoratrici sfruttate, le migranti: festeggiamo le lotte e l?orgoglio delle donne che conquistano la loro libertà?. In occasione dell?appuntamento di sabato mattina, gli organizzatori hanno ospitato anche interventi di altre realtà sociali impegnate sul territorio del Tiburtino. Intanto, negli alloggi popolari ? nonostante l?avvio dei lavori di manutenzione ? le famiglie vivono ancora al freddo. Negli anni, gli abitanti del quartiere si sono resi protagonisti di numerose proteste per chiedere l'intervento delle istituzioni.