Continua la riqualificazione delle strade a Casal Bruciato

Continuano i lavori sulle strade di Casal Bruciato, a ridosso della via Tiburtina, nel Municipio Roma IV. Negli ultimi giorni sono state riasfaltate tre strade per un importo che si aggira intorno ai 700mila euro. “Abbiamo terminato la prima fase dei lavori – ha commentato Massimiliano Umberti, minisindaco della Tiburtina – abbiamo altri progetti in cantiere per riqualificare la zona”. “Vogliamo restituire decoro ai cittadini, sperando che insieme a noi siano custodi di quanto realizzato” ha detto Dino Bacchetti, assessore ai Lavori pubblici del Municipio.

Da mesi è in corso la riqualificazione del quartiere Casal Bruciato. Gli interventi erano stati avviati già con la ricollocazione delle famiglie che – impropriamente – risiedevano sull’area di via Smith da 45 anni. Ma anche con la rimozione dei banchi fatiscenti del ‘vecchio’ mercato. Con l’area ‘liberata’, l’amministrazione municipale ha promosso lavori di sistemazione e di asfaltatura delle strade intorno a piazza Smith, realizzati di notte. Si tratta di via Spellanzon, via Emilio De Martino e, appunto, via Smith. “Abbiamo intenzione di rendere funzionale il nuovo square anche per creare aggregazione e rendere uno spazio agli abitanti di Casal Bruciato” ha precisato Umberti, ricordando anche l’impiego dei percettori del reddito di cittadinanza nella vicina piazza Balsamo Crivelli.

Alle sue parole hanno fatto eco quelle di Dino Bacchetti, assessore ai Lavori pubblici del Municipio IV. “Vogliamo ridare vita ai nostri quadranti. Questo è il secondo importante intervento a Casal Bruciato, il primo è stato il completamento della sistemazione di piazza Balsamo Crivelli con la recinzione e l’affidamento di apertura e chiusura e pulizia ai precettori del reddito. Dopo anni di abbandono applichiamo una strategia di riqualificazione vera” ha detto.