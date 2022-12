A Casal Bruciato la lotta paga: iniziati i lavori alle caldaie

La lotta paga. Lo sanno bene gli inquilini delle case popolari di Casal Bruciato che nei giorni scorsi si sono incatenati all’ingresso del dipartimento delle Politiche abitative per chiedere lavori agli impianti di riscaldamento delle palazzine di Enasarco. All’indomani della protesta, una squadra di tecnici è intervenuta per avviare la manutenzione della caldaia. “Se non ci fossero stati gesti forti, non avremmo mai ottenuto questo risultato” hanno spiegato dal comitato popolare di Casal Bruciato, da anni al fianco degli inquilini insieme a Asia-Usb e Potere al popolo.

Le proteste degli inquilini: dal blocco stradale alle catene

Come da prassi, anche nelle palazzine di via di Casal Bruciato, nell’omonimo quartiere del Municipio IV, i riscaldamenti avrebbero dovuto entrare in funzione. Non è stato così. Già lo scorso anno e quello prima ancora, e negli anni ancora precedenti, la mancata manutenzione aveva reso impossibile l’accensione dei termosifoni costringendo centinaia di famiglie al gelo e alla protesta. Già perché ormai tra le strade di Casal Bruciato l’inizio dell’inverno coincide con l’avvio della protesta. A novembre, un gruppo di inquilini – anche in questo caso supportato dagli attivisti del comitato popolare, di Asia-Usb e di Potere al popolo – è sceso in strada bloccando l’accesso con i cassonetti dei rifiuti. Con l’arrivo della polizia, la protesta è terminata. Nei giorni successivi anche un tavolo in Municipio con Enasarco, Ater e Comune. Ma davanti all’assenza di interventi, gli inquilini hanno protestato ancora, legandosi all’ingresso del dipartimento delle Politiche abitative: in quella occasione erano stati ricevuti dall’assessore Tobia Zevi. Il Comune, così come l’Ater, paga l’affitto delle palazzine a Enasarco, a cui spetta la manutenzione degli immobili.

Le ruspe a Casal Bruciato

All’indomani della protesta in Dipartimento, in via di Casal Bruciato sono arrivate le ruspe e i tecnici di Enasarco. “A maggio abbiamo chiesto interventi di manutenzione, ma abbiamo dovuto attendere dicembre e organizzare proteste forti perché la nostra voce venisse ascoltata dalle istituzioni” hanno detto dal comitato popolare. “Ci sono ancora molte famiglie al gelo ma i segnali sono positivi e l’azione del Dipartimento è stata importante per sbloccare lo stallo dei lavori. Ancora una volta, abbiamo dimostrato che ci siamo quando si tratta di lottare” hanno concluso. I lavori di manutenzione sono attualmente sospesi per le festività natalizie e riprenderanno dopo la Befana.