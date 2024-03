Casal Bruciato, vandalizzata la panchina rossa contro la violenza sulle donne di piazza Crivelli

Neanche la Giornata internazionale della donna ferma i vandali dal compiere azioni contro oggetti e luoghi simbolo di lotte ed impegno sociale. Nella notte tra giovedì e venerdì, a piazza Balsamo Crivelli a Casal Bruciato, è stata imbrattata la targa della panchina rossa che si trova al centro dell'area.

Panchina rossa

La panchina era stata installata lo scorso anno proprio in occasione della Giornata internazionale dei diritti della donna. L’iniziativa, avviata da Aspi, Autostrade per l'Italia, era stata pensata per testimoniare le storie di donne vittime di violenza, simbolo della battaglia contro maltrattamenti e femminicidi in Italia e nel mondo. Una delle prime installazioni era stata proprio quello di Casal Bruciato a Roma.

L'atto vandalico è stato segnalato da Stefania MArtelloni del gruppo "Casal Bruciato comitato di quartiere segnalazioni e informazioni". "Una vergogna" ha detto commentando quanto accaduto insieme ad altri residenti di zone che, soprattutto sui social, hanno espresso tutta la loro ingignazione.