Sono già rotti i termosifoni delle case popolari di Casal Bruciato

La storia si è ripetuta in passato e, purtroppo, si ripeterà anche quest’anno. Come ogni inverno, tornano puntuali i problemi di riscaldamento delle 180 famiglie dei palazzi popolari di via Casal Bruciato 25 e 27. Gli inquilini ed il comitato di quartiere, loro malgrado, sono già sul piede di guerra e potrebbero tornare presto a protestare se non di dovesse intervenire.

Disagi continui

Del resto, chi abita in quei palazzi è ormai suo malgrado avvezzo ai disagi. Non si contano più le volte che sono saltati i riscaldamenti, anche nei mesi più freddi dell’anno. Rotture e guasti agli impianti che si manifestano, sotto forme diverse, in tutte le stagioni. A luglio 2023, infatti, le 180 famiglie erano rimaste senza acqua, cosa che era accaduta anche negli anni passati .

Termosifoni rotti da aprile

Questa volta c’era fiducia sul fatto che si potesse agire per tempo ma, evidentemente, non è così. Gli appartamenti sono collegati ad una caldaia comune che riscalda tutti i termosifoni della palazzina. A causa di una manutenzione che, per usare un eufemismo, risulta nei fatti carente sia a livello di tubazioni che di impianti, i termosifoni nelle palazzine hanno smesso di funzionare ad aprile 2023, poco prima dello spegnimento programmato. Gli inquilini erano quindi certi che cominciando a segnalare il problema con così largo anticipo si sarebbero risparmiati il freddo l’inverno successivo.

Nessun intervento

Invece, nonostante i solleciti mandati all’Enasarco, proprietario degli immobili, al Comune di Roma e Ater che gestiscono, rispettivamente una e due scale dei palazzi, la caldaia ancora non funziona. In passato, gli inquilini si sono anche “incatenati” in Campidoglio pur di sentire ascoltati i loro problemi. Questa volta sembrerebbe, condizionale d’obbligo, che le cose possano andare diversamente. Mercoledì 8 novembre, infatti, il Comitato popolare Casal Bruciato dovrebbe incontrarsi con l’Ater ed il Comune di Roma per avere rassicurazione in merito agli interventi di manutenzione. Altrimenti, come i passati inverni, torneranno le proteste.