Casal Bruciato, il mistero della sveglia che non fa dormire il quartiere

Nel film “Sorvegliato speciale” del 1989 Sylvester Stallone, a Roma in questi giorni, interpetrava un detenuto che veniva costretto in una cella di isolamento e, ogni ora, veniva svegliato da un allarme. Una situazione simile sembra la stiano vivendo gli abitanti di via Donati, a Casal Bruciato. Secondo alcuni racconti affidati ai social e in particolare a un gruppo facebook di quartiere per le segnalazioni, quasi ogni notte, alle 5:40 circa del mattino, da un luogo imprecisato della via, parte il suono di una sveglia (o di una sirena) che non lascia dormire i residenti. Un vero e proprio mistero che si protrae da settimane e sul quale nessuno, per ora è riuscito a far luce.

Rumore dalle case popolari

Per Federico questa situazione è divenuta insostenibile. Secondo lui, questo forte rumore arriverebbe dalle “case popolari su via Diego Angeli”. Un suono che lo tiene sveglio a lungo e che non gli permette poi di andare a lavoro riposato.

Sveglia o antifurto?

Nonostante le numerose testimonianze, non si riesce a capire se si tratti di una sveglia o di un antifurto. Stefania racconta che questo fenomeno si è verificato svariate volte da luglio. “Spesso inizia alle 4:30 e prima delle 5:30, 6:10 non smette. Suona forte come un antifurto, molto forte. Sono stati chiamati i vigili da più persone ma, incredibilmente, quando sono arrivati aveva smesso”. Un volume esagerato “anche da svegli”.

Secondo alcuni non ci sono dubbi, si tratta di una sveglia con dei decibel esagerati. Al posto si aggiungono, infatti, altre testimonianze. Claudio sottolinea come sia “assurdo che una sveglia tenga in ostaggio almeno una decina di famiglie”. L’ultimo episodio risalirebbe alla notte tra il 13 e il 14 settembre. Ci si chiede, poi, quale sia il senso “di tenere una sveglia così forte e amplificata per almeno un’ora”.

L’unica soluzione? Continuare a chiamare i vigili ad oltranza, soprattutto per capire, una volta per tutte, da dove arrivi quel rumore. C’è chi ipotizza sia una qualche persona con dei disturbi, altri pensano ad un residente in difficoltà. L’unico modo per avvicinarsi alla soluzione del mistero è attendere la prossima sveglia e cercare di capire, una volta per tutte, da dove arrivi quel rumore.