Casal Bruciato, la piazza dimenticata del quartiere diventa una discarica a cielo aperto

I cantieri si sono chiusi circa sei mesi fa anche se c’erano ancora degli interventi da fare tanto che, ad oggi, la piazza non è stata ancora inaugurata. Nel frattempo, la manutenzione latita e il degrado sta pian piano prendendo il sopravvento. Siamo a Casal Bruciato, su piazza Tommaso Smith, la sede del mercato settimanale che si tiene ogni lunedì e giovedì. Quella che dovrebbe essere il fiore all’occhiello del quartiere, un punto di ritrovo per tutti, diventa di notte un parcheggio abusivo e, nelle ore diurne, un bivacco a cielo aperto.

Piazza incompleta

Uno dei problemi principali della piazza secondo Stefania Martelloni, presidente del comitato di quartiere Casal Bruciato, riguarda, ad esempio, la mancanza di panchine. Questo spazio, come detto, doveva diventare un luogo di aggregazione e non soltanto un plateatico destinato al mercato. L’assenza di certe strutture favorisce, soprattutto la notte, il parcheggio indiscriminato sulla piazza.

Degrado

I problemi, ovviamente, non terminano qui. Quello che si vede a piazza Smith rappresenta la intesi di molte zone di Roma, alle prese con l’erba alta e rifiuti non raccolti. I secchioni della raccolta stradale, presi evidentemente d’assalto da chi non riesce a smaltire la propria spazzatura col porta a porta, sono ribaltati perché stracolmi di rifiuti. I marciapiedi, a causa dell’erba alta, sono impraticabile. Rifiuti di ogni tipo, poi, sono sparsi lungo le aiuole. A rendere la situazione ancora più critica è la presenza, di fronte alla piazza, di alcuni camper appartenenti a famiglie rom.

I lavori di riqualificazione, poi, non sono stati completati e, come se non bastasse, alcuni detriti dei cantieri sono stati lasciati direttamente a terra. “Simbolo” di questa situazione è la fontana che, al posto del classico nasone, è stata “dotata” di un pezzo di un tubo di plastica.