Casal Bruciato, si stacca un pezzo di muro dal sottopasso di piazza Crivelli

Ormai bisogna consolarsi col fatto che nessuno abbia riportato dei danni perché, altrimenti, staremmo parlando di una tragedia. Nella tarda mattinata di lunedì 4 settembre un pezzo di muro del sottopasso che corre sotto piazza piazza Balsamo Crivelli, nel cuore di Casal Bruciato, si è staccato cadendo a terra. La sorte ha voluto che, in quel momento, non passasse nessuno nel tratto dove sono crollati decine e decine di mattoni

Muro crollato

A segnalare quanto l’accaduto a RomaToday è stato il consigliere d’opposizione Matteo Mariani il quale ha poi inoltrato anche una richiesta di intervento per la messa in sicurezza dalla direzione del IV Municipio. “Per fortuna non ci sono state persone ferite – afferma Mariani a RomaToday – nel corso degli anni abbiamo segnalato tantissime volte la pericolosità di quel sottopasso. il problema riguarda la cura del verde. Le radici delle piante, infatti, vanno a colpire proprio la stabilità del muro che, inevitabilmente, è crollato”.

Piazza Balsamo Crivelli

Il sottopasso corre al di sotto di un parco che più volte, nel corso degli ultimi anni, è stato oggetto di lamentele e proteste degli abitanti della zona che ne lamentavano la scarsa manutenzione. Un problema che riguarda, in generale, tutta la piazza. Nel 2019, a seguito dell’installazione di una nuova illuminazione nel parco, si cominciava anche a parlare di progetti di restyling della zona. Nel 2021, dopo l’abbattimento di diversi alberi pericolanti, venivano previsti 200 mila euro dall’allora governo a 5 Stelle per dare un nuovo look alla piazza e al parco.

L’apertura del nuovo parco è arrivata nel 2022 ma, come diceva l’allora neo eletto presidente del IV Municipio Massimiliano Umberti, c’erano ancora diverse criticità che che insistevano sull’area. Il recente crollo testimonia che in quella zona c’è ancora tanto da fare, quindi, non solo dal punto di vista dell’estetica dei luoghi ma, soprattutto, per la sicurezza stessa dei cittadini. C