Casal Bruciato, al via la riqualificazione delle case popolari su via Satta e via Smith

Dopo anni di attese e proteste verranno riqualificate le palazzine popolari A e B di via Smith e via Satta, a Casal Bruciato. Parliamo di 280 alloggi che beneficeranno dei soldi del Pnrr, per un totale di 12 milioni e 700 mila euro di lavori. Giovedì 5 ottobre l’assessore al Patrimoni di Roma Capitale, insieme al presidente del IV Municipio, Massimiliano Umberti, ha incontrato una cinquantina di inquilini per illustrare loro gli interventi che, secondo i programmi, partiranno già nel mese di ottobre.

Lavori subito al via

L’incontro con i cittadini è avvenuto proprio a ridosso delle palazzine popolari. La ditta è già pronta ed è stata anche recintata un’area per depositare i materiali che serviranno al cantiere che, secondo i programmi, dovrebbe durare circa due anni. Entro la fine di ottobre, inoltre, verrà completata l’impalcatura sugli edifici. Il tutto grazie al progetto, presentato dal Comune di Roma alla Regione Lazio, finanziato grazie ai fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Gli stabili verranno efficientati dal punto di vista energetico con l’installazione di pannelli fotovoltaici, la realizzazione dell’isolamento termico, nuovi infissi ed impianti per il riscaldamento. Un vero e proprio salto nel futuro per dei palazzi che, già danni, necessitavano di importanti interventi di manutenzione.

Edifici C e D

Sugli edifici C e D Roma Capitale ha in progetto interventi analoghi ma, a quanto risulta, ci sono maggiori difficoltà rispetto agli stabili che, invece, verranno ristrutturati a breve. Dal Campidoglio, però, c’è la promessa del massimo impegno visto che anche per questi palazzi i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria sono indispensabili.

Pnrr per l’edilizia popolare

“Sono orgoglioso di annunciare che Roma sta mettendo a terra le risorse del PNRR destinate alle case popolari – ha detto, a RomaToday, l’assessore al Patrimonio di Roma Capitale Tobia Zevi - lo abbiamo raccontato ai cittadini di Casal Bruciato, che già nelle prossime settimane vedranno operai a lavoro su due edifici, palazzine A e B, in Via Sebastiano Satta. Insieme al Presidente del Municipio IV Massimiliano Umberti, abbiamo raccontato alle famiglie le migliorie che apporteremo grazie ai circa 15 milioni di euro di fondi europei che sono stati assegnati alla Capitale per questo tipo di interventi. Lo aspettavano da decenni e noi lo stiamo realizzando davvero, a dimostrazione che con serietà e pragmatismo si possono ottenere risultati importanti che migliorano la qualità della vita delle persone”.

"Sono orgoglioso e ringrazio l’assessore al Patrimonio Tobia Zevi e l’assessora ai lavori pubblici Ornella Segnalini per aver scelto un intervento che rimetterà a nuovo i due edifici – ha scritto, in una nota, il presidente del IV Municipio, Massiliano Umberti - questo è l'unico intervento su edifici erp di Roma finanziato con i fondi Pnrr. Abbiamo gettato, infatti, le basi per un rapporto più costruttivo ed efficace tra cittadini e uffici competenti".

Via Diego Angeli

Rimanendo in tema di interventi sulle case popolari, su via Diego Angeli è stata completata la riparazione del tratto di impianto fognario che creava infiltrazioni nell’autorimessa con un costo complessivo di 130 mila euro. inoltre, è stato verificato e ripristinato il corretto funzionamento dei due impianti autoclave con un costo complessivo di 50 mila euro. Inoltre, si apprende dall’assessorato al Patrimonio, si sta preparando un ulteriore affidamento per le manutenzioni ordinarie complesse non strutturali, che consentirà nel 2024 di intervenire su lastri e facciate degli immobili di via Diego Angeli.