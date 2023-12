Casal Bruciato, i buttafuori di un locale si offrono per presidiare il parco preda delle baby gang

Non è mai un buon segnale quando un privato chiede di sostituirsi al servizio pubblico perché significa che i problemi, ormai, sono talmente tanti che non si riesce a garantire a tutti la sicurezza. Nella notte tra il 9 e il 10 dicembre due ragazzi sono stati aggrediti e picchiati da una gang di almeno 15 persone all’interno del parco Tiburtino, a Casal Bruciato. Un’aggressione che ha visto i due giovani finire in ospedale e che avrebbe potuto avere conseguenze anche più gravi se non fossero intervenuti i buttafuori del locale Hacienda, su via dei Cluniacensi 68.

Servizio gratuito di controllo

Così, dopo quanto accaduto, il gestore del locale ha voluto proporsi, tramite il consigliere del IV Municipio, Fabrizio Montanini, per effettuare un servizio di presidio gratuito nei pressi del parco. “Non erano nostri clienti ma gli uomini della sicurezza li hanno comunque soccorsi – ha raccontato, in un video, Daniele Martelli, titolare dell’Hacienda – gli addetti hanno la necessità, ovviamente, di presidiare quello che accade all’esterno del locale” verso il quale i due aggrediti sono fuggiti in cerca di aiuto. “Come Hacienda – ha detto Martelli - siamo convinti che la legalità sia un faro che deve essere tutelato”.

Incontro tra aggrediti e buttafuori

Una settimana dopo l’aggressione, i due giovani sono tornati per parlare con i loro “salvatori”, i buttafuori del locale. “I giovani hanno ringraziato i buttafuori – ha raccontato Fabrizio Montanini - dopo questo incontro il locale si è poi proposto per effettuare un servizio di controllo nel parco”.

“Non possiamo sostituirci all’ordine pubblico – ha subito specificato il titolare dell’Hacienda - possiamo però realizzare un protocollo con il Municipio per garantire maggiore sicurezza nelle zone che oggi non sono presidiate. Abbiamo i nostri ragazzi che, soprattutto dopo quello che è accaduto, mostrano più attenzione a quello che accade nel parco visto che molti nostri clienti passano proprio in quella zona per andare a riprendere la macchina”.

“Ad oggi purtroppo, come tanti parchi, non è garantita apertura o chiusura – ha detto Montanini – molte persone non vogliono far uscire i loro figli la notte. Questa potrebbe essere una soluzione per garantire quella sicurezza che magari non impedisce alle famiglie di far uscire i bambini. Farò di tutto in Municipio per far stipulare un protoco?lo d'intesa al fine di garantire la sicurezza nelle nostre periferie abbandonate al degrado e a bande di microcriminali”.