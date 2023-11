Casal Bruciato, si stacca un pezzo di balcone da una casa popolare. Miracolosamente illesa una donna

Poteva essere una tragedia. Non lo scriviamo per fare sensazionalismo ma perché è la realtà. Questa mattina, venerdì 10 novembre, Stefania Martelloni, del Comitato di quartiere Casal Bruciato Segnalazioni e Informazioni, ha rischiata di non poter più rivedere i suoi cari quando un pezzo di un balcone si è staccato dalle case popolari di via Diego Angeli sfiorandola di pochi centimetri.

Tragedia sfiorata

Stefania si stava recando al lavoro insieme al marito, verso le nove di mattina di oggi, venerdì 10 novembre. Mentre attraversava via Diego Angeli a Casal Bruciato, all’altezza del civico 140, la donna ha sentito un “botto” tra lei e il marito, che le camminava a fianco. “Mi sono spaventata – racconta a RomaToday – stavo per essere colpita da un pezzo che sembra di marmo e che mi ha mancato di pochissimo”. Il materiale sembra essersi staccato dai balconi che si trovano al primo e secondo piano. “Difficile dire di preciso da dove visto che entrambi sono ammalorati” dice ancora Stefania.

Mancata manutenzione

Quanto accaduto ripropone, nuovamente, il tema delle manutenzioni dei palazzi popolari. Stefania, infatti, è stata fortunata ma le cose sarebbero potute andare diversamente. Il crollo è avvenuto in corrispondenza di una pizzeria, che era chiusa, e a pochi metri dalla sede del Partito democratico del quartiere. “Lo dico da sempre, qui mancano le manutenzioni. Come al solito si recinterà l’area sotto i balconi, dicendo alle persone di non passarci” dice mestamente Stefania che, appena avvenuto il fatto, ha subito avvisato la polizia locale.

Altro crollo

A due chilometri di distanza in linea d’aria, nel quartiere Tiburtino III, a fine agosto 2023 si era staccata una lastra di cemento dal quinto piano di una palazzo Ater su via Mozart. Anche in questo caso non ci sono state conseguenze ai danni dei cittadini ma ormai, senza voler portare sfortuna, sembra questione di tempo prima che possa accadere qualcosa di veramente spiacevole.

Ristrutturazioni

Bisogna sottolineare come, ad inizio ottobre, siano stati cantierizzati i palazzi popolari A e B di via Smith per procedere, poi, con i lavori di restyling. 280 alloggi che beneficeranno dei soldi del Pnrr con opere di efficientamento energetico, installazione di pannelli fotovoltaici, isolamento termico, nuovi infissi ed impianti per il riscaldamento. “Quei palazzi hanno dei problemi ma, rispetto ad altri, stanno messi meglio – sottolinea Stefania Martelloni – come dimostra quanto accaduto, c’erano altri stabili che necessitavano di lavori più urgenti”.

“Quanto accaduto è gravissimo anche perché non è la prima volta che succede - ha scritto in una nota nota il consigliere regionale del Lazio di Forza Italia, Marco Colaross - mi sono recato subito sul posto e già oggi porterò la questione in Consiglio regionale e nelle opportune sedi regionali affinché si intervenga per ristabilire sicurezza e decoro. I cittadini devono essere liberi di camminare tranquillamente per strada senza rischiare a causa della mancata manutenzione. Ringrazio la presidente del comitato di quartiere, Stefania Martelloni, e la polizia locale intervenuta immediatamente transennando l’area”.