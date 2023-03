Operazione decoro a Galla Placidia: l’area verde liberata dai rifiuti

Restano da rimuovere le auto abbandonate da anni, i rifiuti ingombranti sono stati rimossi ma gli interventi di bonifica andranno avanti ancora alcuni mesi. Siamo nell’area verde di Galla Placidia, nei pressi di viale Giorgio Cingoli, nel territorio del Municipio IV: qui sono azione ruspe e spazzatrici per ripristinare il decoro. “Ci stiamo lavorando da un anno, completeremo l’intera zona” ha anticipato Massimiliano Umberti, minisindaco del Tiburtino, al nostro giornale.

Discariche nell’area verde

Pneumatici, pedane di legno, teli di plastica, materiali edili di risulta. Nell’area verde di via Galla Placidia, la zona incastonata tra via Tiburtina e via di Portonaccio, decine di discariche a cielo aperto hanno deturpato per anni l’ambiente, regalando cartoline di degrado. Non solo rifiuti. Disseminate nella valle di Galla Placidia, all'angolo con viale Giorgio Cingoli, anche auto abbandonate da anni che saranno rimosse: le operazioni di bonifica, infatti, dureranno ancora alcune settimane.

Prossima la rimozione della auto

“Già mesi fa abbiamo avviato un lavoro di ricognizione e di competenze poiché l’area verde di via Galla Placidia – all’incrocio con viale Giorgio Cingoli – ha numerosi proprietari” ha spiegato Umberti, presidente del Municipio IV. Le operazioni di bonifica sono state avviate nel lotto di terreno appartenente a Autostrada dei Parchi. Ha aggiunto: “Proseguiremo in altre aree, purtroppo, questo terreno è stato abbandonato da anni e il degrado si è incancrenito”. Nei prossimi mesi, saranno rimosse le auto vandalizzate. Gli interventi di ripristino del decoro sono stati realizzati con i fondi messi a disposizioni da Autostrade dei parchi e Dipartimento Ambiente e il supporto della Polizia locale.