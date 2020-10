Casal Bruciato: Autostrade per l’Italia dona lavagne e tablet agli studenti dell’istituto “F. Celli”

L’istituto ‘F.Celli’ chiama e Autostrade per l’Italia risponde: una collaborazione tra scuole e realtà territoriali per fornire agli studenti gli strumenti adatti per la didattica integrata. “Abbiamo dovuto inventare nuovi modi di fare scuola attraverso l’utilizzo della didattica integrata, anche a distanza. Ma avevamo bisogno che tutti gli alunni fossero dotati di un dispositivo, sia a scuola che a casa: non è facile che in famiglia ci sia un device per ciascun figlio, soprattutto in un momento in cui anche i genitori sono spesso in smart working” ha spiegato la dirigente scolastica Annarita Tiberio.

Per realizzare l’obiettivo prefissato la scuola ha attivato tutti i canali a disposizione: “Mai come in questa occasione abbiamo constatato quanto l’alleanza tra istituzione scolastica e realtà territorio sia insostituibile per far sì che nessuno rimanga indietro o rallenti il suo percorso – ha aggiunto - E la tecnologia è il fattore chiave per questo momento di emergenza, perché mette in collegamento i ragazzi e permette loro di crescere insieme anche se distanti. Il nostro impegno ha raggiunto il suo scopo nell’incontro con una Società che ha mostrato particolare sensibilità al bisogno dei nostri ragazzi, rispondendo prontamente con questa donazione”.

Quando la dirigente scolastica ha contattato Autostrade per l’Italia, l’amministratore delegato Roberto Tomasi, ha risposto ‘alla chiamata’ e ha presenziato anche alla consegna dei device agli studenti della seconda elementare del plesso Santoro.