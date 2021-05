Casal Bruciato: atti vandalici alla palestra della scuola ‘Piersanti Mattarella’

Un’amara sorpresa quella che ha accolto il personale e gli studenti nella mattina di martedì alla sede di via Satta della scuola ‘Piersanti Mattarella’, a Casal Bruciato. Ignoti si sono introdotti nella struttura mettendo a segno atti vandalici. Dalla palestra e dalla scuola non è stato portato via nulla.

Durante l’estate scorsa, alla palestra di una delle scuole di Casal Bruciato, quartiere del quarto municipio a ridosso della via Tiburtina, sono stati avviati lavori di manutenzione e di rifacimento. Dal rifacimento degli impianti elettrici, alla riqualificazione dei pavimenti e degli arredi oltre che alla tinteggiatura delle pareti: i lavori di manutenzione presso la struttura sono stati eseguiti nell’ambito altre riqualificazioni che hanno interessato diverse scuole del tiburtino, da Colli Aniene e San Basilio.

“Hanno rotto le serrature, rotto la rete da pallavolo, sporcato le pitture e sparpagliato arredi e rifiuti; come se non bastasse, lo sfregio di aver urinato in ogni ambiente – ha denunciato Roberta Della Casa, ex minisindaca del quarto ora collaboratrice di Virginia Raggi - A causa di questo atto sarà necessario spendere ulteriori fondi, soldi dei cittadini romani, cittadini per bene che vogliono riappropriarsi di spazi e servizi sottratti loro da un'incuria decennale delle precedenti amministrazioni”. Infine, l’annuncio di una riqualificazione immediata dei locali per ‘riparare agli atti criminali’.