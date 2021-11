Atti vandalici alle auto in sosta di Casal Bruciato: sfondati una decina lunotti

Un’amara sorpresa ha accolto i residenti di Casal Bruciato - Municipio Roma IV - la mattina di giovedì. Al loro risveglio, una volta giunti presso le auto parcheggiate, hanno trovato una decina di lunotti posteriori in frantumi. Agli atti vandalici della notte seguono le richieste dei residenti che a gran voce auspicano maggiori controlli e più sicurezza.

Un grido d’allarme che gli abitanti di Casal Bruciato hanno lanciato più volte, anche dalle pagine del nostro giornale. Nei mesi scorsi, in quartiere è stata avviata anche una petizione per chiedere un presidio delle forze dell’ordine, soprattutto a seguito dei numerosi furti avvenuti tra le strade del quartiere, anche in pieno giorno. Già in passato le auto sono state bersaglio di vandali e ladri. Ad aprile scorso, infatti, a decine di veicoli in sosta è stata rubata la marmitta: furti che con le stesse modalità sono avvenuti anche in altri quartieri di Roma.

Gli ignoti, nella tarda serata di mercoledì e nella notte di giovedì, hanno colpito in via Silvio Negro, via Mario Borsa e piazza Balsamo Crivelli – interessata in queste settimane da lavori di rifacimento. “Basta, chiediamo più controlli e più sicurezza” ha detto Stefania Martelloni, una residente. Abbiamo raggiunto il minisindaco Massimiliano Umberti che ha tenuto con sé le deleghe alla sicurezza: “Nel nostro programma abbiamo inserito l’apertura del commissariato di via Achille Tedeschi – ha aggiunto – Voglio sottolineare però che la sicurezza non si ottiene solo con presidi di forze dell’ordine ma anche ripristinando il decoro e potenziando l’illuminazione pubblica, noi lavoreremo verso entrambe le direzioni”.