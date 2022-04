Casal Bruciato: l’ascensore è guasto da dieci giorni, decine di disabili bloccati in casa

Disabili e anziani bloccati in casa da dieci giorni. Siamo in via Giacinto Facchinetti, nel quartiere Casal Bruciato del Municipio IV, a ridosso della via Tiburtina. In una delle palazzine gestite dal Comune di Roma l’ascensore è fuori uso a causa di un guasto. “Tra gli inquilini anche un ammalato che ogni giorno deve uscire di casa per recarsi in ospedale a fare la dialisi ed è allo stremo delle forze” hanno spiegato dal comitato popolare di Casal Bruciato che da giorni sta supportando le famiglie in difficoltà. “Nonostante sia cambiato il colore politico dell’amministrazione comunale – hanno aggiunto – le condizioni di disagio per chi vive nelle case popolari di questo quartiere e di altri limitrofi non sono cambiate”.

Già perché non c’è pace per gli inquilini delle palazzine di via Giacinto Facchinetti. Nei mesi invernali hanno dovuto combattere per ottenere il funzionamento dei riscaldamenti all’interno delle abitazioni. Una storia che – ormai da tempo – si ripete ogni anno, come si ripetono le manifestazioni in strada, finalizzate a creare disagi per essere ascoltati. Era il dicembre dello scorso anno quando 153 famiglie sono rimaste al freddo per settimane e esasperate hanno bloccato la strada fino all’artico delle forze dell’ordine.

Intanto, gli abitanti della palazzina al civico 127 di via Giacinto Facchinetti – bloccati in strada da giorni - continuano a chiedere aiuto all’amministrazione municipale prima e comunale poi. Da giorni provano a mettersi in contatto con gli uffici ma senza ottenere alcun riscontro. Hanno provato a contattare anche le forze dell’ordine per manifestare la rabbia, l’indignazione ma soprattutto i disagi. “Noi continuiamo ad essere al loro fianco – hanno spiegato infine dal comitato popolare di Casal Bruciato – E li supporteremo nella battaglia”.