Antonia Arena scomparsa a Roma. L’appello della famiglia

Antonia Arena è scomparsa dal pomeriggio di domenica 17 gennaio da via Pietro Ottoboni, in zona Portonaccio, non lontano dalla stazione Tiburtina. A dare notizia della scomparsa, è stata la figlia Carla che al nostro giornale ha raccontato: “Quando è uscita da casa mia, in via Ottoboni 37, i miei familiari hanno pensato che si stesse recando al mio negozio presente sulla stessa strada ma non è mai arrivata”.

La donna ha 80 anni, è alta circa un metro e 50, ha i capelli brizzolati e una corporatura esile. Da qualche tempo, a causa di alcuni problemi di salute, era ospite di sua figlia in via Ottoboni. Al momento della scomparsa indossava un piumino blu, un paio di pantaloni neri e stivaletti neri. Nessun segno particolare se non alla bocca: le mancano alcuni denti nella parte inferiore dell’arcata destra, ha un’andatura molto veloce. La famiglia, già da ieri alla ricerca della donna, ha chiamato gli ospedali più vicini alla zona della scomparsa. Tra le ipotesi quella che Antonia volesse far ritorno a casa sua, nel quartiere Colli Albani, ma anche lì non è stata trovata. Per la figlia Carla, potrebbe aver preso l’autobus 409 e forse si è confusa salendo a bordo di un altro mezzo. La donna non ha con sé documenti di riconoscimento.

Chiunque sia in possesso di informazioni utili al ritrovamento della donna, scomparsa dal pomeriggio di domenica, può mettersi in contatto con le forze dell’ordine o telefonare alla famiglia al numero 3391039994. Intanto la ricerca prosegue con l’affissione di manifesti per le strade del tiburtino e con il tam-tam social tra i vari gruppi di quartiere.