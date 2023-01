Ricominciano le proteste studentesche: occupato l'alberghiero di Casal Bruciato

Due mesi fa le studentesse e gli studenti dell'istituto alberghiero "Amerigo Vespucci" scioperarono per un giorno, con tanto di sit-in di protesta e corteo partito di fronte alla sede di via Cipriano Facchinetti e finito nel cortile della succursale di via Tiburtina, per chiedere maggiore attenzione nella manutenzione dell'edificio e la riapertura dei laboratori non partiti a inizio anno. Adesso il collettivo è passato alla fase successiva, decidendo per l'occupazione. "Sarà pacifica" promettono le ragazze e i ragazzi.

Occupata la succursale dell'alberghiero "Amerigo Vespucci"

La sede interessata è la succursale, quella al civico 691 di via Tiburtina in zona Casal Bruciato. "Non siamo stati aiutati né ascoltati nonostante numerose segnalazioni - fanno sapere dal collettivo - abbiamo deciso di provare a cambiare la situazione concretamente, ma sempre pacificamente per arrivare a una soluzione nel più breve tempo possibile".

Il sit-in di novembre e lo scontro con la preside

A novembre le ragazze e i ragazzi chiedevano maggiore attenzione nella manutenzione delle sedi, definite "fatiscenti" e "a pezzi". Ma non solo: anche i laboratori inattivi, i pagamenti del bollettino richiesto alle famiglie. Motivi confermati anche adesso e ai quali se ne aggiungono altri: "Non siamo d'accordo con quanto dichiarato dalla preside a RomaToday - ricordano - e vogliamo che finisca la disparità di trattamento tra le due sedi". Inoltre, il collettivo fa riferimento a "comportamenti inadeguati e inopportuni di alcuni docenti e non docenti", ma alla richiesta di chiarimenti viene alzato un muro: "Sono questioni molto private e delicate, di cui è al corrente la dirigenza e non vogliamo andare più a fondo".

Rete studenti medi: "Sempre meno gli investimenti nei laboratori"

“Sono sempre di meno gli investimenti sulle attività laboratoriali all’interno delle scuole - dichiara la Rete degli Studenti - questa occupazione è un grido di chi vuole potersi formare fra le mura del suo istituto. Proprio oggi (16 gennaio, ndr) stiamo lanciando un monitoraggio regionale sulle attività di alternanza scuola - lavoro, per prepararci alla giornata di mobilitazione del 21 gennaio, ad un anno dalla tragica morte di Lorenzo Parelli”.