Inviata di Striscia aggredita sulla Tiburtina durante un servizio sui furbetti dell'affitto

L’inviata di ‘Striscia la notizia’ Rajae Bezzaz, il tg satirico di Canale 5, è stata aggredita in via Tiburtina, durante un servizio intitolato ‘Pizze a portar via’ che denunciava i ‘furbetti dell’affitto’. Insieme a lei, era presente un operatore della trasmissione che ha incassato un pugno in faccia. Durante l’aggressione, sono stati distrutti telecamera e microfono.

A portare l’inviata di ‘Striscia’ su via Tiburtina, è stata la denuncia di un residente: un pensionato che nel settembre del 2019 ha affittato casa a un ristoratore di origini nordafricane e dopo pochi mesi non ha ricevuto più nessun pagamento. Non solo: pur non riscuotendo canoni, il pensionato ha provveduto a pagare dalle sue tasche le spese condominiali.

Dopo aver ascoltato la denuncia, Rajae Bezzaz, in compagnia dell’operatore, si è messa sulle tracce dell’imprenditore ‘furbetto’ e quando lo ha raggiunto ha iniziato a chiedere spiegazioni del suo comportamento. “Perché non paghi l’affitto? Devi pagare l’affitto” ha detto all’imprenditore, il quale prima si è dato alla fuga e poi, una volta raggiunto da due connazionali, ha aggredito la troupe di ‘Striscia”.

“Il blocco degli sfratti in Italia è stato prolungato a causa del Covid il blocco degli sfratti – ha commentato Rajae Bezzaz in una nota diffusa dalla redazione del programma - Che però non tutela i proprietari e permette invece ad alcuni affittuari di 'approfittarsene'”.