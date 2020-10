Casal Bertone, buche e manto dissestato: via Pollio è una mulattiera

La rivoluzione annunciata a Casal Bertone da Roberta Della Casa quando già era diventata ex presidente del quarto municipio chi l’ha vista? I residenti del quartiere sono ancora in attesa che Casal Bertone, ormai da troppo tempo dimenticato torni nell’agenda della politica municipale. A cominciare da via Pollio e dalla manutenzione stradale.

“La strada è in condizioni disastrose – ha commentato Lorenzo Mastrocesare, del comitato di quartiere – Quando intendono intervenire le istituzioni a Casal Bertone? Dobbiamo aspettare altri quattro anni per avere la strada in condizioni decenti?”. Gli abitanti del quartiere continuano senza sosta a denunciare lo stato di abbandono in cui versa il quartiere, portando al centro del dibattito le strade e la loro sicurezza. Tra queste c’è via Pollio, ma ci sono anche le strisce pedonali invisibili di via Galliano e di altre strade. Eppure in alcune zone del municipio, come a Pietralata, sono stati installati anche attraversamenti pedonali rialzati: a Casal Bertone non è stata versata neppure un po’ di vernice sull’asfalto.

“La gara per via De Dominicis e via Pollio partirà a breve, speriamo entro fine anno di effettuare i lavori, massimo agli inizi del 2021” ha spiegato Della Casa al nostro giornale. Ma ormai, i cittadini disincantati confessano: “Non ci crediamo più”.