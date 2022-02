Casal Bertone, i cittadini ci riprovano: “Mettete in sicurezza il sottopasso”

Il ripristino del marciapiedi, l’installazione di parapedonali e una corsia di preselezione nei pressi dell’ingresso al parco ex Snia. Sono queste le richieste che gli abitanti di Casal Bertone hanno portato di nuovo sul tavolo delle istituzioni, del Comune e del Municipio, per ottenere la messa in sicurezza di via di Portonaccio, la strada che collega le due consolari Tiburtina e Prenestina.

Una richiesta che viene da lontano. Già nel 2016 il comitato di quartiere Casal Bertone e il Forum Permanente del Parco delle Energie hanno segnalato la ‘pericolosità’ del sottopasso e ne hanno chiesto la messa in sicurezza. “Con l'avvento delle nuove giunte, a tutti i livelli, è doveroso e necessario richiamare di nuovo l’attenzione” si legge in una lettera inviata ai rappresentanti del Municipio e del Comune. Già perché nonostante i sopralluoghi che si sono svolti nel corso degli anni, la sicurezza al sottopasso di via di Portonaccio resta ancora una chimera.

Per gli abitanti del quartiere la larghezza del marciapiedi in corrispondenza del sottopasso “Si restringe sino alla larghezza di un metro, rispetto al metro e mezzo previsto nel Piano Generale del Traffico Urbano di Roma Capitale; la sua altezza rispetto alla carreggiata è di due centimetri o, in alcuni tratti, uguale a zero”. Non solo: “Sono del tutto assenti elementi fisici a protezione” hanno spiegato. Sottolineando le difficoltà di pedoni e disabili o carrozzine a percorrere la strada, gli abitanti del quartiere chiedono interventi immediati.