A Casal Bertone è sosta selvaggia, con l’isola ambientale diminuiscono i parcheggi

Dove ora sorgono larghi marciapiedi prima c’erano parcheggi: da quando sono stati eliminati e non ricostruiti altrove, la strada è finita nel caos tra soste selvagge e indignazione. Siamo in via di Casal Bertone, nell’omonimo quartiere del IV Municipio tra via Tiburtina e via Prenestina. Il progetto di ‘isola ambientale’ – voluto dall’amministrazione Raggi - ha sì rivoluzionato il quartiere ma non senza creare disagi. E tra chi approva gli interventi di restyling e chi condanna un progetto ‘calato dall’alto’, c’è anche chi pensa che ‘strafare’ solo in campagna elettorale non serva a nulla. Abbiamo ascoltato le voci di chi vive a Casal Bertone tra cantieri aperti e assenza di parcheggi.



“Ormai ho perso il conto delle volte in cui hanno rifatto l’asfalto in via di Casal Bertone, vede? Nel tratto commerciale, appena sistemato, ci sono di nuovo i lavori in corso, quindi hanno rotto di nuovo l’asfalto. E chi li paga questi interventi? Noi contribuenti. Chi vuole che paghi?”, è lo sfogo ai nostri taccuini di chi abita nel tratto della strada che porta all’incrocio con via di Portonaccio. “I parcheggi a Casal Bertone? E chi li ha mai visti? Ormai si parcheggia ovunque. Anche sui marciapiedi dell’isola ambientale, come si può notare" hanno commentato altri residenti incontrati in piazza.

"Certo il marciapiede allargato davanti la chiesa è bello, ma a che serve? C’è la piazza di fronte”. E ancora “Tutto de fretta, dopo anni di abbandono e il mercato sta ancora così, ormai è un rudere”. Dal comitato di quartiere la proposta alle istituzioni: “Chiederemo un tavolo per trovare soluzioni. Ecco cosa succede quando non si discutono i progetti con i cittadini”. Gli interventi urbanistici, in quartiere, non mettono d'accordo tutti e l'assenza di spazi dedicati alla sosta e ai parcheggi resta un nervo scoperto per chi abita tra queste strade.