Casal Bertone: ufficio postale aperto solo di mattina, monta la rabbia dei residenti

Gli uffici postali di via di Casal Bertone, nell'omonimo quartiere del IV Municipio compreso tra via Prenestina e via Casilina, sono aperti solo di mattina: dalle ore 8.20 alle 13.35. I residenti: "Non è più possibile continuare così, si creano code lunghissime e assembramenti".

Come in molti altri quartieri, anche gli uffici postali di Casal Bertone, hanno subìto una variazione di orario negli ultimi mesi, a seguito dell'entrata in vigore delle norme anti contagio da Covid-19. Pertanto, sono aperti al pubblico solo nella fascia oraria mattutina.

"In questo modo siamo costretti a fare file lunghe anche un'ora - hanno detto al nostro giornale alcuni abitanti di Casal Bertone - Ma oltre l'attesa, seppure all'aperto, si creano involontariamente assembramenti". Hanno aggiunto: "L'altra mattina la fila era lunga oltre l'angolo del palazzo". Abbiamo provato a raggiungere gli uffici di Poste Italiane ma senza esito.