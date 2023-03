Tiziano Falcone da Casal Bertone al trionfo al World Judo Tour

Ha 23 anni, è romano e vive nel quartiere Casal Bertone. È lui, Tiziano Falcone, l’atleta azzurro delle Fiamme Gialle che domenica è salito sul podio. Il giovane ha vinto il suo primo torneo del World Judo Tour, classificandosi al primo posto nella categoria 81kg. L’evento si è svolto domenica a Ostia.

Tiziano Falcone si è imposto nella tappa capitolina del Judo, European Open di domenica 12 marzo, superando per wazari al primo turno l’emergente francese Ibrahim Keita e successivamente l’olandese Muhlack (tre sanzioni) ed il ceco Kopecky (due wazari). La perentorietà dell’ippon ha poi sancito le vittorie di Falcone in semifinale sullo sloveno Mecilosek ed in finale sul bulgaro Gramatikov.

“Con questo importante successo internazionale, il judoka del gruppo sportivo della Guardia di Finanza entra a pieno titolo tra gli atleti d’oro della storia sportiva della Capitale e conferma una volta di più che, cultura del lavoro e spirito di sacrificio, unite all’abilità tecnica, portano al raggiungimento di risultati esaltanti” hanno commentato da Fratelli d’Italia Fabrizio Ghera - assessore regionale alla Mobilità, Lavori Pubblici, Rifiuti, Demanio - Maria Cristina Masi, consigliere Comunale di Roma, Matteo Mariani, consigliere Municipale IV Municipio e Gianni Ottaviano, dirigente Roma.