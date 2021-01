Casal Bertone, strisce fatiscenti e poca visibilità. I cittadini: “Chiediamo la messa in sicurezza”

Attraversamenti poco visibili in via di Portonaccio, nei pressi della Asl e del supermercato

Strisce pedonali invisibili e asfalto dissestato. Gran parte delle strade del quartiere Casal Bertone grida vendetta. Tra tutte via Pollio, dove le buche, diventate vere e proprie voragini, mettono a dura prova la tenuta di strada dei veicoli, oltre che l’incolumità degli automobilisti. “Questa strada è un disastro. Possibile che nel 2021 a Roma debbano esserci delle strade in queste condizioni? È vergognoso” commentano alcuni residenti del quartiere, auspicando manutenzioni e interventi che siano duraturi: “Non servono più le toppe, questa strada deve essere rifatta completamente prima che ci scappi il morto” hanno aggiunto.

Oltre allo stato in cui versano le strade, anche gli attraversamenti pedonali, sia per le vernici sbiadite, sia per la posizione in cui sono collocati, sono un nervo scoperto. “Le strisce sono scomparse un po’ ovunque – hanno aggiunto una residente di Casal Bertone – Con la macchina è rischioso a causa delle buche, ma camminare a piedi è pure peggio”.

E in particolare, sono gli attraversamenti di via di Portonaccio a destare, tra gli altri, maggiori preoccupazioni soprattutto perché collocati nei pressi di un supermercato e dalla asl, pertanto molto utilizzati dai cittadini. “Sono molto pericolosi perché posti su un percorso stradale curvilineo che non permette piena visibilità. Sarebbe opportuno che le strisce pedonali venissero ripristinate e che venisse indicato agli automobilisti di rallentare” ha commentato Alessandro Pollice, attivista del quartiere.