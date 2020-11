Casal Bertone: lampioni spenti e strade dissestate. I residenti: “Ora basta, vogliamo soluzioni”

Lampioni spenti tra le strade del quartiere e manto stradale dissestato. Non solo, nei giorni scorsi un albero è caduto su via Pittaluga e non è stato ancora rimosso. Siamo a Casal Bertone, uno dei quartieri del IV Municipio dove i cittadini ancora una volta lamentano l’assenza delle istituzioni. “Gravissimo il disinteresse di Municipio e Comune nei confronti di 18mila abitanti” hanno commentato dal comitato di quartiere.

Da giorni via Ricotti (dove è stata effettuata la potatura degli alberi perché pericolosi come tante volte segnalato dai cittadini), via Mezzacapo e Marozzo della Rocca sono al buio. “Un vero e proprio disagio per chi vive qui – hanno spiegato alcuni cittadini – Con il rischio concreto di farsi male camminando per strade buie”. Tanti gli interventi che il comitato chiede alle istituzioni, tra queste la potatura dei rami in via Pollio e via Baldissera come il rifacimento di via Pollio e via De Dominicis.

“Grazie alle denunce mediatiche siamo riusciti a far potare gli alberi in una parte di via Ricotti ma ci aspettiamo che venga messa in sicurezza tutta la strada e le altre del quartiere che si trovano in condizioni d'insicurezza soprattutto dopo le numerose cadute dell'ultimo periodo che fortunatamente non hanno causato feriti – hanno concluso dal comitato - Chiediamo al Municipio e al Comune un intervento rapido anche per il ripristino dell'illuminazione pubblica intere vie al buio già dal pomeriggio”.