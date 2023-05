Dopo il sit in arriva l'incontro per chiedere cure odontoiatriche gratuite per i bambini

Dopo la mobilitazione e le proteste qualcosa è stato ottenuto. Si tratta solo di un incontro che, però, può rappresentare la base di partenza per centrare quegli obiettivi fissati ormai da tempo. Domani, martedì 23 maggio, le associazioni Riapriamo Villa Tiburtina, Comitato Mammut e Casale Alba 2 saranno ricevute da rappresentanti della Asl Roma 2 per discutere di nuovi servizi medici e odontoiatri sul territorio. Un incontro che arriva più di un mese dopo il sit in avvenuto a largo De Dominicis lo scorso 11 aprile, proprio sotto la sede della Asl.

Le richieste

In ballo c’è la possibilità che i bambini vengano presi in carico dal servizio sanitario pubblico per le cure odontoiatriche, in molti casi troppo care per le famiglie. È questa la richiesta portata avanti dalle associazioni soprattutto per andare incontro a quelle persone che, per mancanza di denaro, non curano i propri denti. All’incontro di domani verrà chiesto all’Asl di estendere lo screening odontoiatrico alle scuole del quartiere e mettere a disposizione cure odontoiatriche e apparecchi gratuiti per chi ne ha bisogno. Inoltre, si chiederà di individuare dei mediatori culturali come servizio essenziale per l’accesso ai servizi sociosanitari a favore di persone straniere. Infine, verrà avanzata la proposta di aprire uno sportello della Asl presso la sede del Comitato Mammut con cadenza regolare, per ascoltare le esigenze e i problemi degli abitanti e delle abitanti del quartiere.

Il sit in

Queste richieste seguono un sit in, molto partecipato, avvenuto sotto la sede della Asl Rm 2 l’11 aprile. Qualche settimana prima era stato effettuato uno screening gratuito dedicato a 50 bambini del territorio di Casl de Pazzi, Rebibbia e Ponte Mammolo organizzato dalle tre associazioni. Durante questa iniziativa è emerso che più della metà dei bambini visitati necessita di cure odontaiatriche, la maggior parte dei quali avrebbe bisogno di un apparecchio per i denti. Uno strumento troppo caro per molte famiglie, specialmente nei quadranti più periferici della città.

Villa Tiburtina

L’iniziativa legata alle cura odontoiatriche rientra nella più ampia campagna tesa alla riapertura di Villa Tiburtina a Casal de Pazzi, poliambulatorio che ospitava anche una sede della Asl Roma 2, rimasto aperto in via Casal de’ Pazzi 16 fino al 2012 . Un’iniziativa appoggiata anche dal noto fumettista Zerocalcare e nata durante il lockdown a causa della pandemia da covid 19.