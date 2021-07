Casal Bertone, cittadini stanchi di aspettare il nuovo mercato: “Elaboriamo una proposta”

“Stiamo elaborando una proposta affinché, quando il mercato sarà ultimato, risponderà alle esigenze dei cittadini”. È questo il messaggio che Laboratorio Urbano Casal Bertone e il comitato di quartiere vogliono lanciare con la diffusione di un questionario – da compilare on line – rivolto alla cittadinanza che possa porre le basi per la redazione di un documento da sottoporre all’amministrazione. Per il mercato di via Pollio, i cittadini si battono da anni e nonostante vacue promesse, a Casal Bertone non è cambiato nulla.



Le ultime dichiarazioni pubbliche di Virginia Raggi sul mercato di via Pollio risalgono al marzo di quest’anno. La sindaca, durante la consueta diretta Facebook del venerdì aveva detto: “Il mercato di via Ricotti è su strada, una sede impropria, lo trasferiamo in via Pollio che finalmente si avvia alla fine dei lavori dopo anni di attese, per consentire ai lavoratori di lavorare in condizioni di sicurezza e ai cittadini di fruire di un servizio migliore. Sarà operativo quanto prima, forse già in estate”. Prima ancora, a gennaio, spiegava che i lavori stessero andando avanti. Intanto, la struttura del mercato, la cui costruzione è stata avviata anni fa, sta sprofondando nel degrado.



“Ormai siamo in piena estate e il mercato non solo non è stato aperto, ma neppure sono ripresi i lavori. Al momento di quell'annuncio infatti l’iter procedurale perché ripartissero i lavori era tutt’altro che concluso, così come non lo è ancora oggi. Il nuovo mercato, se mai sarà aperto, rischia di nascere già vecchio e in un contesto di forte concorrenza – hanno spiegato i promotori dell’iniziativa - Per questo con il Laboratorio Urbano Casal Bertone stiamo elaborando una proposta perché, quando sarà finalmente completo, il mercato sia un luogo pieno di servizi e attività”.