Casal Bertone, perdita d’acqua in strada. I residenti: “Uno spreco”

Disagi a Casal Bertone. Da oltre una settimana, una perdita d’acqua in strada sta creando problemi ai residenti del quartiere – IV Municipio – oltre a rappresentare uno spreco notevole di bene pubblico. Dal comitato di quartiere la denuncia: “Chiediamo interventi immediati, del Comune e di Acea”.

Siamo in via Marselli, a pochi passi dalla più centrale piazza di Santa Maria Consolatrice, anche sede della chiesa di quartiere. Una copiosa perdita di acqua fuoriesce dal tombino posizionato intorno alla fontanella e raggiunge il marciapiede per finire in strada. “Ormai si è creato un lago davanti la chiesa” hanno spiegato i residenti di Casal Bertone. L’area – dalla piazza a via di Casal Bertone – è interessata da lavori urbanistici per l’edificazione dell’isola ambientale.

Non solo. Altri scavi in via di Casal Bertone sono in corso da mesi e creano disagi ai cittadini. Problematiche anche su via Cesare Ricotti: “L’intero quartiere è un cantiere, disagi infiniti ormai da mesi, non se ne può più” hanno sentenziato i residenti della strada che collega via di Portonaccio a via Prenestina. Infine, il comitato di quartiere: “Quanto ancora dovremmo assistere a questo spreco d’acqua?”.