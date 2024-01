IV municipio, anche per il Movimento 5 Stelle la messa in sicurezza delle aree ludiche è un flop

Prima era stato il consigliere di Fdi Matteo Mariani. Ora è il Movimento 5 Stelle con Stefano Rosati a partire all’attacco. Nel IV municipio non si placano le polemiche sulle aree ludiche chiuse per cinque mesi per la messa in sicurezza e riaperte solo di recente. Le opposizioni dicono che i lavori effettuati su 9 parchi, per un importo complessivo di 100 mila euro, siano stati fatti male. Dal canto suo il minisindaco Umberti respinge ogni accusa, rivendicando di avere le certificazioni del buon esito dei lavori.

Messa in sicurezza

La scorsa estate era partito il piano di messa in sicurezza delle aree ludiche grazie ad un accordo quadro, aggiudicato a marzo 2023, da 700 mila euro complessivi. Gli interventi, stabiliti di volta in volta con contratti applicativi, sono divisi in più fasi. Nella prima, che è quella che ha riguardato i nove parchi del territorio, prevede soprattutto “riparazioni, al fine di mantenere efficienti e sicuri le attrezzature ed arredi, prolungandone la vita utile in attesa di finanziamenti specifici volti alla riqualificazione delle aree più obsolete”. Insomma, per il momento si interviene per risolvere alcune criticità. Per avere parchi più belli serviranno fondi ulteriori.

Parchi riaperti

I parchi erano stati riaperti a fine dicembre 2023. Dopo cinque mesi in tanti si aspettavano di ritrovarsi aree nuove di zecca. Invece, come detto, gli interventi servivano solo per mettere in sicurezza giochi e arredi. Come, ad esempio, per il parco Aldo Bozzi e San Basilio. Nel contratto applicativo si doveva integrare il pavimento antitrauma mancante (era lungo 698 centimetri e ne servivano 743, poco più di 40 centimetri), sostituire la sagoma di un gioco a molla, rimuovere una struttura privata e installare un cartello informativo. Interventi durati 5 mesi.

Condizione pietose

Per il consigliere municipale del Movimento 5 Stelle, Stefano Rosati, le aree “versano in condizioni a dir poco pietose, con conseguenti rischi per l'incolumità dei bimbi che hanno il sacrosanto diritto di giocarci senza correre alcun pericolo. Basta farsi un giro per accorgersi che alcune aree sono ancora completamente chiuse - come quella di Via Achille Tedeschi, dove i lavori non sono mai iniziati nonostante il cartello esterno riporti la data di fine lavori 31/12/2023 - mentre in altre aree, a dispetto dei lavori appena terminati, non sia in alcun modo garantita la sicurezza e l’incolumità dei bambini”.

Rosati parla poi degli spazi gioco di piazza S. Maria Consolatrice di Casal Bertone , “dove la pavimentazione antitrauma si sta già staccando, la recinzione andrebbe sostituita in quanto pericolante e il cancelletto di ingresso non è fissato a regola d’arte con il rischio che qualunque bambino possa farsi male. Negli spazi gioco della Piazza Aldo Bozzi di San Basilio, poi, unica area gioco della zona, la pavimentazione antitrauma appena installata non garantisce la sicurezza poichè sollevata in più punti, la staccionata completamente divelta non è stata ripristinata, il marciapiede adiacente all’area risulta totalmente distrutto”.

La replica

A RomaToday Umberti ha ribadito quanto già detto in passato sempre ai nostri microfoni: “Ci sono le certificazioni dei lavori. Questi interventi non erano mai stati fatti. Quando arriveranno altri fondi, come da contratto, miglioreremo le aree. Ora era importante la messa in sicurezza. Se ci sono dei problemi vuol dire che i danni sono stati fatti dopo la fine dei lavori. Se invece i consiglieri sono così sicuri che i lavori siano stati fatti male denunciassero pure la cosa”.