A Casal Bertone apre il primo centro di aggregazione giovanile del Municipio IV

Un centro di aggregazione giovanile per gli studenti delle scuole del territorio con l’obiettivo di offrire un servizio che possa favorire la socialità e la condivisione. È questa l’iniziativa promossa dall’assessorato alla Scuola del Municipio Roma IV che verrà realizzata a partire dalle prossime settimane all’interno della scuola ‘Piersanti Mattarella’ di Casal Bertone, uno dei quartieri a ridosso della via Tiburtina. “Con questo progetto vogliamo prevenire e contrastare i dati che ci vengono forniti dall’ospedale pediatrico Bambino Gesù che raccontano di un numero crescente di ingressi al pronto soccorso – ha spiegato Annarita Leobruni, assessora alla scuola del Municipio VI – Si tratta di ragazzi vittime di autolesionismo, tentato suicidio, disturbi di ansia. Pensiamo che il centro di aggregazione giovanile possa essere un'opportunità per stare insieme, facendo esperienze di qualità”.

Il primo centro di aggregazione giovanile al Municipio IV

È stata individuata la scuola ‘Piersanti Mattarella’ di Casal Bertone come sede del primo centro di aggregazione giovanile del Tiburtino. Una volta ultimate le procedure di affidamento, il cag – abbreviazione di centro di aggregazione giovanile – sarà aperto di pomeriggio, tre volte a settimana, dopo l’orario scolastico, offrendo attività e laboratori. Il progetto è dedicato a ragazzi di età compresa tra gli undici e i diciassette anni. “Questa iniziativa è solo la prima, il cag di Casal Bertone sarà gestito direttamente dal Municipio – ha aggiunto Leobruni – intanto, stiamo sviluppando dei partenariati sul territorio per aprirne anche altri”.

"Vogliamo investire sui giovani"

A commentare l’avvio dell’iniziativa anche il minisindaco del IV Municipio, Massimiliano Umberti che a Roma Today ha commentato: “Continuiamo a investire sui giovani con l’obiettivo di sottrarli a situazioni poco piacevoli. L’apertura del centro di aggregazione giovanile è un tassello importante, per noi i giovani sono il futuro e su questo dobbiamo insistere nelle politiche amministrative”.