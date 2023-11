A Roma c'è un bar dedicato a Mourinho già dai tempi del triplete dell'Inter

Ci sono stati il murales, la pizza, la birra e addirittura la via a lui dedicati. Da quando è arrivato nella Capitale, a Roma è scattata la “Mourinho mania” tra i tifosi giallorossi. Una venerazione che riesce anche ad andare al di là dei risultati sportivi, con il lusitano eletto a capo di un popolo sempre al suo fianco. In pochi, però, sanno che a Roma c’è anche un bar dedicato a Josè e la cosa particolare è che porta il nome del tecnico giallorosso già da 13 anni.

Siamo a Casal Bertone, nel mercato di via San Romano, quello divenuto suo malgrado famoso in seguito alla chiusura dello sportello anagrafico del IV municipio. Qui, ben 13 anni fa, Valerio Giudice ha deciso di chiamare il suo bar “Special One”, proprio in onore di Josè Mourinho. Qualcuno potrebbe pensare che Valerio sia interista: “Sono tifosissimo della Roma, giallorosso al 100%” dice a RomaToday.

Mourinho motivatore

Era l’anno del “triplete” dell’Inter. Con Mourinho in panchina i nerazzuri erano diventati la squadra forse più forte del mondo, guidati da un allenatore che, subito dopo la vittoria della Champions, decise di andare via. “Sono un amante del calcio – racconta Valerio – nonostante fosse un “avversario” ammiravo molto Mourinho. In lui ho sempre visto un personaggio vincente”.

Alcuni concetti che funzionano nel calcio servono, quindi, anche nella vita di tutti i giorni: “Lo ammiro perché sembra riuscire in tutto. Anche quell’antipatia che emerge durante le conferenze stampa è sintomo di una grande sicurezza. Mi ispiro a lui a livello umano e motivazionale. Per me che ho un’attività ho preso spunto da lui”.

L’arrivo alla Roma

“Quando mi hanno detto che veniva alla Roma ho rischiato di cadere per terra” racconta ancora Valerio che mai, come altri, avrebbe mai potuto che uno dei tecnici più vincenti della storia del calcio potesse sbarcare nella Capitale. A quel punto, anche a costo di perdere clientela, Valerio ha deciso, ancor di più, di mantenere il nome del locale: “Pensavo che i laziali smettessero di venire e invece, specialmente quando la Roma perde, vengono appositamente per prendermi in giro”. Chissà cosa accadrà, quindi, il giorno dopo il derby.

Il cartonato di Mourinho

All’ingresso dello “Special one” c’è un cartonato, praticamente ad altezza naturale, che raffigura Mourinho. “Le persone si fanno le foto e le mettono su Facebook. Preparo anche un caffè a lui dedicato” che si chiama, ovviamente, “caffè special one”: “è una miscela particolare, una bomba oserei dire”.

Di tutto questo, però, Mourinho non sa nulla. “Ho provato con i miei mezzi a contattarlo sui social e mandargli delle foto. Un giorno mi piacerebbe per lo meno che sapesse di questo bar e, soprattutto, che avevo scelto di dedicarlo a lui prima ancora che arrivasse alla Roma”.