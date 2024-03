Mercato di San Romano, i locali dell'ex anagrafe andranno a bando ma il mercato è semivuoto

I vecchi sportelli dell’ufficio anagrafe non riapriranno mai più. Con l’ultimo atto approvato in consiglio municipale, i box del mercato di San Romano, a Portonaccio, che ospitavano gli uffici del IV Municipio saranno presto mandati ed affittati a fini commerciali. Del resto, al momento della decisione del trasferimento degli uffici presso la sede di via Rivisindoli, la direzione municipale aveva espresso l’intenzione di cominciare a guadagnare da quegli spazi.

La chiusura dell’ufficio anagrafico

A luglio dello scorso anno era arrivata la notizia dell’imminente chiusura dello sportello anagrafico che si trovava all’interno del mercato di San Romano. Una decisione che ha causato due problemi: per gli utenti, che hanno un punto di riferimento in meno per sbrigare alcune pratiche, e per i commercianti del mercato che, ovviamente, non hanno potuto più contare sui clienti che si recavano lì anche per andare allo sportello.

La composizione del mercato

Attualmente, il mercato di San Romano è composto da 21 postazioni di cui 8 banchi e 13 box. Ad oggi, sono 9 gli esercizi commerciali attivi. Quindi, il mercato presenta evidentemente alcuni spazi vuoti, locali che nessuno, finora, ha voluto richiedere per aprire un’attività commerciale. Una situazione che gli attuali commercianti ed esercenti sperano cambi presto.

Lo spera anche il Municipio che, per giustificare la scelta di chiudere gli sportelli anagrafici, aveva parlato di carenza di personale e motivi economici. Questi ultimi erano legati al fatto che la sede dell’anagrafe non pagava nessun canone di locazione, ovviamente, comportando così una perdita economica per l’ente.

Nuovi box

Così è stato deciso, tecnicamente, di ampliare il mercato, inserendo anche i sette box dell’ex ufficio anagrafe nell’elenco degli spazi disponibili. Gli affitti dei locali variano a seconda della merce che verrà venduta e, ovviamente, della grandezza. Si possono spendere canoni annuali da 4.600 euro per attività alimentari nei box più grandi oppure “appena” 1.600 euro per quelli più piccoli da dieci metri quadrati.

Voto

A decidere l’ampliamento del mercato è stata una delibera approvata in consiglio municipale. “La maggioranza compatta ha consentito che la delibera fosse approvata all’unanimità – ha scritto il presidente del IV Municipio, Massimiliano Umberti - dispiace che FdI e M5s non abbiano partecipato al voto, non riuscendo a comprendere fino in fondo l’importanza della delibera per tutte le attività presenti all’interno del mercato. Terminati i lavori di alcuni dei nuovi banchi, faremo il bando a cui potranno partecipare tutti i cittadini interessati. Stiamo lavorando per rimettere in pista tutti i mercati del municipio, luoghi non solo di commercio, ma anche di socialità”.

Tra le forze di opposizione, solo Fabrizio Montanini, della Lega, ha votato a favore. Un fatto quanto meno particolare perché il consigliere era stato molto attivo nella fase di chiusura, coinvolgendo anche i commercianti in alcune proteste contro la decisione presa dalla direzione municipale: “I maggiori partiti di opposizione non hanno partecipato al voto e, per quanto abbia lottato la scorsa estate per evitare la chiusura dello sportello, anche io non avrei dovuto votare questa delibera – ha spiegato a Romatoday - ma in questi giorni mi sono confrontato con i banchisti, tutta gente con famiglia che vede nell'ampliamento dei box una speranza per far risollevare quel mercato, in parte svuotato dalla mancanza dell'anagrafe. Per loro e per tutti i cittadini di Portonaccio, ho dato convintamente il mio voto favorevole alla delibera”.