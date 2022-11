Anche le promesse di Gualtieri a Casal Bertone finiscono nel nulla

“Siamo venuti per fare il punto della situazione su un progetto di riqualificazione complessivo molto ambizioso, ma che potrà essere anche un rilancio per Casal Bertone. Tra un mese ci sarà la consegna da parte di Rfi del parco di via Fieramosca, un polmone verde importante per la zona, mentre il mercato coperto vogliamo portarlo a compimento con una nuova convenzione”. Sono queste le parole pronunciate dal sindaco Roberto Gualtieri in occasione del sopralluogo che ha compiuto, insieme a parte della sua giunta e a quella municipale, nel quartiere di Casal Bertone a marzo di quest’anno. Di quelle opere – ad oggi – non si sa ancora nulla e la rabbia degli abitanti aumenta: “Il tempo della pazienza è finito” commentano dal comitato.

A sette mesi dal sopralluogo, gli abitanti di Casal Bertone presentano il conto al sindaco e snocciolano le opere promesse da tutti – lui compreso – e ancora non realizzate. Opere, oltretutto, che avrebbero dovuto essere realizzate da anni ma che ciclicamente finiscono nell’oblio. “A un anno dall’insediamento della nuova giunta, e a sette mesi da quegli annunci, nessun risultato è visibile rispetto ai problemi di Casal Bertone, né troviamo riscontro agli annunci fatti” hanno spiegato dal comitato.

“L’area di via Fieramosca, lungi dall’essere stata consegnata, ha subìto un devastante incendio e versa nel più assoluto abbandono. Il cantiere del nuovo mercato resta fermo e in stato di degrado. L’area destinata alla casa di quartiere è chiusa e utilizzata come parcheggio da privati” hanno aggiunto. Infine, oltre a chiedere ancora una volta un bus che porti i residenti in centro, gli abitanti denunciano l’assenza di manutenzione degli spazi pubblici, i marciapiedi dissestati, strisce pedonali cancellate, vegetazione infestante. Infine, per gli abitanti: “I passaggi per disabili sono spesso ostacolati dalla sosta vietata, che non è adeguatamente contrastata. Il marciapiede sotto il cavalcavia ferroviario in via di Portonaccio non è stato messo a norma”.

Prima di Gualtieri era stato il turno della Raggi: anche lei, vestita la fascia tricolore, aveva annunciato l’imminente inizio dei lavori al mercato di via Pollio. Ma nulla. Neanche quella è stata la volta buona. Intanto, l’area di via Fieramosca, dove pende un progetto di Ferrovie dello Stato come opera di compensazione per la realizzazione della linea Tav – Treno Alta Velocità – è ancora abbandonato al suo destino. Occupata fino a pochi mesi fa, è stata oggetto di un incendio.