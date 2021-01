Casal Bertone, lavori fermi da 5 anni al mercato di via Pollio: "Ora basta, vogliamo trasparenza e impegno”

Dove sono finite le promesse dell’amministrazione a cinque stelle? Se lo chiedono i cittadini di Casal Bertone che da anni, ormai, aspettano l’apertura del mercato di via Pollio, una struttura parzialmente ultimata che sta sprofondando nel degrado a causa dell’incuria e dell’abbandono. Dal comitato di quartiere una lettera all’assessore all’urbanista Luca Montuori che gli stessi cittadini hanno incontrato in passato: “Ora basta, vogliamo trasparenza e impegno”.

Da cinque anni i lavori al mercato coperto di via Pollio sono completamente fermi: uno stato di stallo che procede di pari passo con l’esasperazione dei cittadini che in più occasioni hanno manifestato dissenso. A non sposare il modus operandi dell’amministrazione era stata anche la sovrintendenza che aveva chiesto la musealizzazione della parte sotterranea della struttura (tratto della via Collatina antica) o avrebbe dato lo stop definitivo ai lavori. Già perché l’ambiente esterno avrebbe potuto contaminare i reperti archeologici. “Il Tar del Lazio – hanno spiegato dal comitato di quartiere – Su ricorso della società Cam srl (costruttrice ndr) ha nominato un commissario ad acta per l’attuazione della Convenzione relativa all’accordo di programma”.

E mentre i residenti del quartiere aspettano ancora la ‘rivoluzione’ annunciata dall’ex governo municipale a cinque stelle, si rivolgono all’assessorato capitolino per chiedere, questa volta, almeno trasparenza e impegno. “Vogliamo che questa volta il Comune, in particolar modo l'assessore all'urbanistica Montuori al quale abbiamo indirizzato la lettera, rispondano pubblicamente circa lo stato dell'arte del mercato di via Pollio – ha commentato Lorenzo Mastrocesare del comitato - Basta annunci da campagna elettorale da parte della sindaca e della commisaria del quarto municipio, vogliamo la verità sul perché nel nostro quartiere l'accordo di programma non ha visto progressi durante l'intera amministrazione Raggi”.