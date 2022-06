Casal Bruciato, via i banchi fatiscenti: al loro posto una piazza

Interventi di riqualificazione in corso a Casal Bruciato: nella mattina di mercoledì la rimozione dei banchi fatiscenti dell’ex mercato dall’area di via Spellanzon. “Al loro posto sarà realizzata una piazza che diventerà un punto di aggregazione per gli abitanti del quartiere, con panchine e alberature. Il nostro impegno è costante e focalizzato sulla lotta al degrado” ha commentato Massimiliano Umberti, presidente del IV Municipio.

La rimozione dei tre banchi vecchi e ormai vuoti e inutilizzati da tempo è stata annunciata, dall’amministrazione del centrosinistra, lo scorso mese di maggio. Nel progetto di rimozione, anche un intervento di delocalizzazione: l’unico chiosco ancora in uso sarà delocalizzato al di fuori dello spazio ‘mercatale’, come da deliberazione approvata in consiglio municipale. Un’operazione simile, nei mesi scorsi, è avvenuta per la rimozione dei banchi da via Cesare Ricotti, nel quartiere Casal Bertone a poca distanza da Casal Bruciato: in entrambi i casi si tratta di aree improprie. Anche in via Spellanzon, come sta avvenendo in via Ricotti, sono previsti interventi di riqualificazione.

“Puntiamo al recupero urbano di largo Tommaso Smith e via Spellanzon” ha spiegato Dino Bacchetti, assessore ai lavori pubblici di via Tiburtina. Ha aggiunto: “Salvo imprevisti, entro la fine di giugno sarà possibile chiudere il cantiere di piazza Balsamo Crivelli con il completamento della recinzione – ha spiegato – I ritardi sono dovuti a una progettazione completamente errata imputabile alla giunta cinque stelle. Il nostro impegno è massimo per riqualificare il quadrante di Casal Bruciato”.