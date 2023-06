Casal Bertone: dopo anni di richieste finalmente i marciapiedi su via di Portonaccio

I cittadini attendevano questi lavori dal 2016 per avere maggiore sicurezza e decoro. Sarà presto realtà il nuovo marciapiede su via di Portonaccio, in particolare nel tratto che passa sotto il sovrappasso ferroviario. Dopo le continue pressioni dei cittadini, nel 2019 si era cominciato a parlare di una progettazione in corso per l’area ma dei lavori neanche l’ombra. Ora la zona è stata cantierizzata e il marciapiede a Portonaccio, finalmente, si farà.

Via di Portonaccio

Via di Portonaccio è frequentata ogni giorno da migliaia di pendolari che vogliono raggiungere, a piedi o con l’automobile, via di Prenestina e via Tiburtina. Questa strada è percorsa a piedi dagli abitanti di Casal Bertone, in particolare quelli che vogliono recarsi verso largo Preneste. In questo tratto, i marciapiedi sono sempre stati un problema soprattutto per le dimensioni ridotte rispetto a quelli standard. Come se non bastasse, con la pioggia la strada si allaga molto spesso e senza camminamenti adeguati la vita di un pedone diventa difficile se non impossibile. In passato il comitato di quartiere di Casal Bertone, a partire già dal 2016, aveva chiesto una messa in sicurezza del sottopasso ferroviario, avviando anche una raccolta firme ad hoc.

La mozione

Un’accelerazione per l’apertura dei cantieri è arrivata a giugno dello scorso anno quando il consiglio municipale ha approvato una mozione con la quale si impegnavano il presidente e la giunta ad avviare le pratiche necessarie per permettere l’avvio dei lavori. La realizzazione del marciapiede e la messa in sicurezza del sottopasso, infatti, sono di competenza del Simu e, quindi, serviva per forza una nuova interlocuzione con gli uffici capitolini.

I lavori

Oggi, lunedì 26 giugno, si sono realizzate le segnaletiche del cantiere, propedeutiche all’avvio dei lavori veri e propri su via di Portonaccio. I due marciapiedi del sottopasso verranno ampliati fino ad avere una larghezza di due metri e verranno installati anche dei parapedonali. Una volta terminati questi lavori si passerà al rifacimento della stessa strada, con la messa a terra di nuovo asfalto.

“Lavori fortemente richiesti dalla cittadinanza, finalmente il collegamento che tutti i cittadini ci chiedevano – ha scritto, in una nota, il presidente del IV Municipio, Massimiliano Umberti - ringrazio l'assessora ai lavori pubblici Ornella Segnalini, sempre attenta alle sollecitazioni della cittadinanza e il capogruppo Federico Proietti per aver ascoltato in questo periodo cittadini e comitati di Casal Bertone”.