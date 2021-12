Casal Bertone: con i lavori per l’isola ambientale si formano pozzanghere e dislivelli

Un arredo urbano appropriato, interventi per evitare pozzanghere e dislivelli, aree da dedicare a parcheggio. Sono queste le richieste che il comitato di quartiere Casalbertone ha presentato di nuovo al Municipio IV in sopralluogo nella mattina di mercoledì a seguito dei lavori per la realizzazione dell’isola ambientale iniziati nei mesi scorsi e contestati fin da subito da buona parte della cittadinanza.

Su via di Casal Bertone l’allargamento dei marciapiedi ha di fatto eliminato lo spazio prima dedicato al parcheggio delle auto. Lo stesso avverrà anche nell’adiacente via Cesare Ricotti, già sede del mercato che dovrebbe trasferirsi nello stabile ormai deteriorato di via Alberto Pollio. Non solo, soprattutto nella prima parte di via di Casal Bertone – da via di Portonaccio – i lavori fino ad ora effettuati hanno causato più volte l’allagamento del marciapiede (dinanzi all’ufficio postale) tra dislivelli e pozzanghere. “Questo tratto di strada è stato rifatto più volte negli ultimi mesi ma mai in maniera definitiva” hanno commentato alcuni abitanti dei civici in questo tratto di via.

“Abbiamo ribadito le diverse osservazioni già espresse a partire dall'assemblea pubblica che il Comitato, sopperendo all'immobilismo di tutte le realtà politiche e istituzionali, ha organizzato in piazza Santa Maria Consolatrice lo scorso maggio – hanno spiegato dal quartiere - Tra le questioni affrontate evidenziamo la necessità di dotare i marciapiedi di via di Casal Bertone di un arredo urbano appropriato e di alberature, la correzione di difetti di realizzazione che comportano la formazione di dislivelli e pozzanghere e l’esigenza di individuare nel quartiere aree per sopperire alla storica carenza di parcheggi”.