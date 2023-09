IV municipio, niente deviazioni (per ora) per la linea 545 degli autobus tra Casalbertone e Pigneto

Le modifiche proposte stravolgono eccessivamente il percorso e, per questo, serve una valutazione più approfondita da parte degli organi collegiali del IV Municipio. È questa la risposta del direttore del dipartimento mobilità e trasporti di Roma Capitale all’amministrazione municipale del quarto che, tramite il consigliere di maggioranza Ruggero Piccolo, aveva chiesto una modifica al percorso della linea dei bus 545, quella che collega il Verano con piazza San Luca Evangelista, passando anche per la stazione Tiburtina e via di Portonaccio. L’idea era quella di deviare la linea facendola passare anche per via Ettore Fieramosca. Una modifica che i cittadini ed i pendolari invocano da tempo ma che, almeno per adesso, è stata “bocciata”

L’iter della proposta

Il 13 giugno 2022 il IV Municipio aveva approvato, all’unanimità, una mozione che aveva l’obiettivo di istituire una linea di trasporto pubblico locale o una deviazione di quella già esistente per collegare Casalbertone al Pigneto, passando per via Ettore Fieramosca. La proposta è stata anche discussa nell’ambito della commissione mobilità capitolina dove si stabilì la necessità di un ulteriore approfondimento da parte di Agenzia Roma mobilità.

Con il passaggio su via Ettore Fieramosca, infatti, si darebbe la possibilità di raggiungere “in pochi minuti, attraverso il tragitto più breve – si legge nella proposta firmata da Piccolo - le linee tramviarie lungo via Prenestina, la fermata Pigneto della linea metro C e la stazione ferroviaria Pigneto di prossima realizzazione”.

Modifiche

Attualmente la linea 545 parte dal capolina S. Luca Evangelista e arriva a Casalbertone dove entra su via Alberto Pollio per poi raggiungere la via Tiburtina e piazzale del Verano, attraverso la preferenziale di via di Portonaccio. Le modifiche proposte prevedevano che la linea in direzione Verano, dopo la fermata Casalbertone/Santa Maria Consolatrice, proseguisse su via Fieramosca, girando sua via Prenestina e raggiungendo il capolinea al Verano. Nella direttrice verso San Luca Evangelista, il 545 sarebbe dovuto partire da piazzale del Verano raggiungendo Porta Maggiore su via Prenestina. Lì, all’altezza del vicio 163 avrebbe dovuto fare un’inversione per raggiungere via Fieramosca per poi riprendere il suo percorso normale dopo piazza Santa Maria Consolatrice.

Una deviazione possibile secondo Piccolo perché il collegamento con la stazione Tiburtina sarebbe comunque garantito dalla linea 409 “che assicura efficacia trasportistica grazie alla frequenza elevata ed alla presenza della corsia preferenziali di via di Portonaccio”. Inoltre, con questa modifica si andrebbe anche incontro alle richieste dei cittadini della zona che, ormai da anni, chiedono modifiche ed un potenziamento della linea.

Saltati dei passaggi

Molto critico il consigliere d’opposizione Matteo Mariani, il quale aveva presentato, due anni prima, una mozione per chiedere di attivare una nuova line degli autobus che passasse proprio per via Ettore Fieramosca. Lo stesso Mariani, di recente, aveva presentato un’interrogazione per sapere come procedessero le interlocuzioni per questa nuova linea che collega Casalbertone al Pigneto, passando, appunto, per via Fieramosca. “Evidentemente Ruggero Piccolo vuole mettere la sua bandierina su questo progetto, avendo scavalcato anche l’assessore competente – dichiara Mariani a RomaToday – per la smania di voler dire di aver fatto qualcosa, ha saltato dei passaggi obbligatori ed ora si ricomincia da capo. A me non interessa chi realizzerà questo progetto che, alla fine, si potrà anche chiamare “Circolare Piccolo”. L’importante è dare ai cittadini un servizio che attendono da anni”.

La proposta va avanti

Di tutt’altro avviso rispetto a Mariani il consigliere Ruggero Piccolo. Sentito da RomaToday, ha spiegato cdi stare “seguendo le attività attraverso gli strumenti che hanno i consiglieri municipali, quindi tramite lettere e la presentazione di mozioni e proposte. Roma Mobilità ci aveva chiesto di presentare delle ipotesi su quello che si poteva fare sulla linea. Noi abbiamo fatto quanto richiesto e ci è stato semplicemente detto che la linea, con quella modifica, è troppo lunga. Nello specifico – spiega Piccolo – i problemi nascono in uno dei due sensi di marcia. Per questo stiamo lavorando, insieme all’agenzia e all’assessorato competenti per trovare delle soluzioni”. Quindi il progetto è ancora in piedi “Non è tutto da rifare come dice qualcuno. Questo parere non blocca l’iter e, a dirla tutta, la corrispondenza che c’è stata con gli enti preposti è molto ampia. Ci chiedevano un atto collettivo ma la mozione di giugno, che è stata votata dal consiglio, di fatto lo è. Ripeto, l’iter procede ma ha i suoi tempi e bisogna lavorare con pazienza per raggiungere l’obiettivo”.