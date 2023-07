I lavori a Villa Tiburtina sono realtà: diventerà una casa della salute

I lavori inizieranno entro gennaio 2024 e dovranno terminare entro la fine del 2025. Sui cancelli di Villa Tiburtina, un poliambulatorio che ospitava anche una sede della Asl Roma 2 rimasto aperto in via Casal de’ Pazzi 16 fino al 2012, sono stati affissi gli avvisi dell’inizio dei lavori del Pnrr che trasformeranno lo stabile in una “casa della comunità”. Una notizia annunciata tempo fa sia dall’Asl Rm 2 che dal presidente del IV Municipio, Massimiliano Umberti, e che ora sembra stia diventando realtà.

Case della comunità

Le “case della comunità” sono delle strutture sanitarie all’interno delle quali il cittadino potrà trovare tutta una serie di servizi di base, dal medico di famiglia al pediatra, compresi specialisti e professionisti del settore. L’obiettivo è quello di offrire all’utenza interventi multidisciplinari e, soprattutto, potenziare la cosiddetta “medicina di prossimità”. Il direttore della Asl Roma 2, Giuseppe Gambale, ha confermato a RomaToday che i lavori a Villa Tiburtina inizieranno, come da procedure europee, da gennaio 2024 per essere completati entro il 2025.

Villa Tiburtina

Da anni, ormai, a Casal dè Pazzi attivisti e semplici cittadini si battono per la riapertura di Villa Tiburtina. Una lotta talmente sentita che è partita, durante il lockdown, la campagna “Riapriamo Villa Tiburtina”. La clinica ha cominciato a perdere pezzi nel 2008, anno in cui la sanità del Lazio è stata commissariata per un debito di 2 miliardi. Prima è stato chiuso l’ambulatorio della Asl, poi i piani superiori. Nel 2012 Villa Tiburtina ha chiuso definitivamente i battenti e oggi ospita solo alcune attività del dipartimento di Neurologia e Psichiatria dell’Università La Sapienza.

Poca chiarezza

Sulla pagina Facebook “Riapriamo Villa Tiburtina” è stato pubblicato un messaggio per commentare l’affissione del cartello, sul cancello della struttura, che annuncia l’inizio dei lavori. Una novità che è stata accolta positivamente anche se rimangono, secondo gli attivisti, delle criticità delle quali, tra le altre cose, si era parlato in un recente incontro proprio con l’Asl Rm 2.

“Non possiamo non rimarcare che siamo ben lontani da quella trasparenza e continua informazione che la ASL si era impegnata a fornire agli abitanti sui vari passaggi che dovranno portare alla riapertura di Villa Tiburtina” si legge sulla pagina social. La preoccupazione, a quanto pare, riguarda soprattutto la futura destinazione della struttura come “casa della salute”. Una scelta, secondo il comitato, che farebbe addensare “nubi scure confermate da diverse dichiarazioni di fonti governative che ne mettono in discussione la gestione diretta delle ASL con il conseguente affidamento a gruppi privati”.

Altre case della salute sul territorio

Soddisfatto, invece, il presidente del IV Municipio Massiliano Umberti. “Stiamo realizzando il programma avviato e condiviso con la precedente amministrazione di centrosinistra – ha detto a RomaToday – i lavori non riguarderanno solo Villa Tiburtina. Sul territorio arriveremo ad avere diverse case della salute. Queste iniziative ci permetteranno di potenziare la medicina di prossimità che riguarda, in particolare, il progetto della “città dei 15 minuti” del sindaco Roberto Gualtieri”.