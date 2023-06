Casal Bertone, i lavori su via Fieramosca ancora fermi al palo e intanto la zona è sempre più degradata

Dopo più di 20 anni i cittadini di Casal Bertone attendono ancora che il parco di via Ettore Fieramosca venga consegnato, di fatto, alla comunità. Per ora è solo un enorme spazio degradato, dotato di un campo sportivo abbandonato, di opere verdi mai realizzate e di discariche ed accampamenti abusivi. Era il 2000 quando Rete Ferroviaria Italiana avviava i lavori di cantierizzazione in vista della costruzione della line adi alta velocità Roma – Napoli. L’azienda dei trasporti, per realizzare l’infrastruttura, avrebbe dovuto costruire opere utili al quartiere di Casal Bertone per compensare l’impatto ambientale. Il risultato, ad oggi, è una zona in stato di completo abbandono tanto che la consigliere capitolina di Fratelli d’Italia, Mariacristina Masi, ha presentato un’interrogazione per fare luce su questo tema.

Occupazioni e discariche

Nel corso degli ultimi 20 e passa anni via Ettore Fieramosca è stata teatro di occupazioni abusive, discariche a cielo aperto e di un incendio che nel 2020 ha distrutto la vegetazione fino a lambire le case . Periodicamente, l’ultima volta grazie ad un’inchiesta portata avanti da Dossier di RomaToday, vengono effettuate delle bonifiche ma, puntualmente, dopo poco tempo l’area ricade nell’abbandono più totale. Il campo sportivo è stato completato addirittura nel 2012 salvo poi essere lasciato al degrado e alla furia dei vandali.

Acquisizione al patrimonio

Una via d’uscita da questa situazione d’empasse sembrava essersi presentata il 5 aprile del 2022 quando l’assemblea capitolina approvava, all’unanimità, una mozione con la quale si impegnavano il sindaco e la giunta ad acquisire al patrimonio di Roma l’impianto sportivo, preparando contestualmente un bando per darlo in affidamento. Il sindaco aveva promesso che sarebbe stato fatto tutto nel giro più o meno di un mese. Dopo più di un anno, però, il campo non figura ancora nel patrimonio di Roma.

Pulizia

A confermare tutto ciò è stata l’Ama al consigliere del IV Municipio Matteo Mariani, di FdI. Mariani, infatti, circa due settimane fa, aveva chiesto alla municipalizzata di intervenire per pulire e bonificare l’area di via Fieramosca. L’Ama, però, ha risposto al consigliere spiegando che “dopo una verifica sulle competenze dell’area” è emerso che “il parcheggio non è stato presa in consegna dal Municipio IV”. Insomma, la situazione dell’area è rimasta la stessa anche dopo l’approvazione della mozione del 2022.

Mozione

Per questo la consigliera capitolina Masi ha deciso di presentare un’interrogazione per chiedere a Roberto Gualtieri quando ritenga possa “finalmente concludersi l’ormai ventennale vicenda del parco e del centro sportivo polivalente di via Ettore Fieramosca” e, soprattutto, se l’impianto sia stato intanto acquisito al patrimonio di Roma Capitale. Infine, si chiede quando il parco potrà essere utilizzato pienamente dai cittadini della zona e non solo.