Casal Bertone, lavori in corso tra le strade. I cittadini: “L’unica cosa fatta in quartiere in 5 anni”

I primi interventi in via Alberto Pollio, poi sarà la volta di via De Dominicis

Lavori in corso tra le strade di Casal Bertone, da via Alberto Pollio a via Domenico De Dominicis. Nel primo caso si tratta di intereventi di manutenzione ordinaria che consistono nel ripristino del tappetino stradale, dopo la colmatura delle buche avvenuta nelle scorse settimane. Nel secondo caso, invece, I lavori vengono realizzati nell’ambito della “manutenzione straordinaria per un importo di circa 350mila euro. L’intero tratto sarà riqualificato come abbiamo promesso ai cittadini” ha spiegato la collaboratrice di Raggi, Roberta Della Casa.

“L’amministrazione a cinque non si vanti di meriti che non ha – ha tuonato Lorenzo Mastrocesare del comitato di quartiere – In cinque anni, le uniche cose fatte a Casal Bertone sono state due strade, adesso si aggiunge via Pollio e poi via De Dominicis, non c’è da dare un premio, è solo normale amministrazione, quella che è mancata per tutta la consiliatura. Sconcertante tra l'altro elogiare episodi di ordinaria amministrazione durante l'ennesima emergenza rifuti che in particolar modo sta colpendo il nostro quartiere”.

Via Pollio e via De Dominicis sono state spesso definite ‘strade mulattiera’ tra buche, avvallamenti e asfalto sdrucciolevole. Da alcune settimane, a Casal Bertone è iniziata una ‘rivoluzione urbanistica’ che non ha trovato (completamente) il favore popolare. “Questa isola ambientale è calata dall’alto, togliendo parcheggi, restringendo strade, tutto è stato deciso senza nessuna condivisione con gli abitanti del quartiere che aspettano ancora le opere pubbliche annunciate”.