La 'pizzeria del mercato' chiude dopo 32 anni. I gestori: "Casal Bertone è stata la nostra vita"

Luciano è stato il pizzaiolo di via Ricotti per oltre trent'anni, sua moglie Sandra da 'tuttofare' – come lei stessa si è definita ai nostri taccuini – a cuoca. Sono stati i volti della 'Pizzeria del mercato' a Casal Bertone e per molti abitanti del quartiere un punto di rifimento. Un affetto che Sandra e Luciano hanno saputo conquistarsi negli anni: "I clienti, quelli più affezionati, hanno pianto quando siamo andati via". I due, una coppia sul lavoro e nella vita, sono andati in pensione da qualche giorno e i locali, ora vuoti, sono stati acquistati da altri proprietari che apriranno una nuova pizzeria.

La pizzeria del mercato, denominata così proprio perché via Ricotti dal 1960 al 2022 è stata la sede impropria del mercato di quartiere, ha aperto per la prima volta le porte nel gennaio del 1990. "Inizialmente con eravamo tre soci – ha spiegato Sandra al nostro giornale – Poi sono rimasti solo due soci e dal 2006 fino a maggio di quest'anno, io e mio marito abbiamo gestito l'attività". Luciano ha trascorso gli ultimi trent'anni della sua vita davanti al forno al legna della pizzeria a preparare pizze al tavolo e a portar via per una clientela diventata ormai parte della famiglia. Sandra, invece, era impegnata in cucina a preparare manicaretti e dolci. Con il sopraggiungere dell'età e della pensione per Luciano e Sandra è stata necessaria una scelta, anche in virtù del fatto che 'I nostri figli hanno preso strade diverse, pertanto, abbiamo venduto l'attività'.

Le serrande della pizzeria sono state abbassate un'ultima volta ma prima di lasciare definitivamente il quartiere, Sandra, con la voce commossa ha commentato: "Non posso non ringraziare tutti. Grazie a tutte le persone stupende che in questi anni ci hanno fatto compagnia, Casal Bertone è stato la nostra vita". E il quartiere anche ha voluto salutare Sandra e Luciano: "Ci mancheranno molto, sono stati un pezzo di storia di Casal Bertone" ha detto un gruppo di clienti abituali. E ancora: "La loro pizza ci mancherà, ma ci mancheranno di più i loro sorrisi" hanno concluso.