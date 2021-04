Casal Bertone, al via i lavori per l’isola ambientale. I cittadini: “Calata dall’alto”

Dalla pedonalizzazione di alcune aree all’ampliamento dei marciapiedi. Sono questi gli interventi urbanistici previsti nel quartiere Casal Bertone – Municipio IV – nell’ambito del progetto di ‘isola ambientale’ che Virginia Raggi ha annunciato lo scorso anno. Stando agli annunci, già nel 2020 sarebbero dovuti partire i lavori e invece, l’avvio in ritardo e senza l’approvazione dei cittadini. “Un progetto calato dall’alto – hanno commentato dal comitato di quartiere – Nessuno si è consultato con noi”.

L’isola ambientale di Casal Bertone si svilupperà intorno alla piazza Santa Maria Ausiliatrice, unico centro di aggregazione del quartiere, e raggiungerà le adiacenti via di Casal Bertone e via Cesare Ricotti. Su quest’ultima strada insiste da anni il mercato, ormai fatiscente: i commercianti che vi lavorano sono in attesa del trasferimento presso la “nuova” (un tempo) struttura di via Pollio dove però i lavori sono fermi al palo. Anche in questo caso, gli annunci non hanno avuto seguito e l’immobile si sta deteriorando.

‘Spazi più sicuri per passeggiare e far giocare i bambini, meno auto e traffico’. Questi i punti di forza per la sindaca Raggi che presentando il progetto dalla sua pagina Facebook lo scorso anno ha precisato: “Tutte modifiche che ci permetteranno di restituire ai residenti spazi più sicuri, protetti e vivibili”.

Con la realizzazione dell’isola ambientale anche i parcheggi, già nervo scoperto per i residenti, saranno ridotti. “Più volte abbiamo chiesto al Comune di organizzare incontri pubblici per ascoltare i bisogni dei cittadini e da lì partire per la realizzazione di un progetto di isola ambientale con le soluzioni migliori per tutti, ma abbiamo ricevuto solamente un silenzio assordante” hanno aggiunto dal comitato.