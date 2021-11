Casal Bertone: Init riparte da una raccolta fondi e apre un nuovo locale

“Vogliamo riprendere il discorso da dove è stato interrotto”. Giampaolo Felici esordisce così ai nostri taccuini per raccontare l’avventura, ancora in cantiere, che lo vedrà protagonista insieme al suo gruppo a partire dal prossimo gennaio. Per realizzare l’obiettivo ha avviato una raccolta fondi. La causa? Aprire un nuovo locale, questa volta a Casal Bertone.



Nel 2016, lo storico locale di via della Stazione Tuscolana, Init, è stato sgomberato. Insieme a decine di altri spazi, è finito nel mirino del dipartimento Patrimonio che ha accelerato la l’operazione ‘riordino’ a seguito di un’indagine della Corte dei Conti su strutture in arretrato con i pagamenti. Il locale, gestito da Felici e i suoi, il gruppo Ardecore, era un punto di riferimento del panorama musicale romano - rock, folck, punk, elettronica - fin dal 2003.



“La necessità impellente di ripartire con una base logistica e portare un nuovo palco all'attenzione del pubblico più attento alla musica, intesa come cultura essenziale contro il crescente disvalore della produzione contemporanea, ci muove a questa nuova avventura, che si pone come intento quello di trovare ancora una volta il supporto di chi sente questa necessità come propria” ha spiegato Felici pubblicando la raccolta fondi su GoFundMe.



La location, a Casal Bertone, sarà nelle vicinanze di piazza Santa Maria Consolatrice. “Contiamo di aprire le porte a gennaio – ha spiegato Felici – Cercheremo di creare un luogo che sia vicino a quello che siamo sempre stati, daremo sicuramente spazio ai concerti e ai laboratori musicali”.