"Ferrovie dello Stato rispetti gli impegni su via Fieramosca": la denuncia di Azione

“Da oltre un anno stiamo lavorando per restituire ai cittadini l'impianto sportivo di via Ettore Fieramosca. Purtroppo, però, Ferrovie dello Stato non sta rispettando gli impegni presi con l'amministrazione comunale". A parlare è Dario Nanni, consigliere comunale di Azione e vicepresidente della commissione sport al Comune di Roma. Nonostante l’avvio dei cantieri ci sia stato oltre vent’anni fa, i campi sportivi a Casal Bertone sono ancora inutilizzati e abbandonati al degrado.

Le opere di compensazione ferme al palo

A dicembre del 2000, Ferrovie dello Stato ha avviato i lavori di cantierizzazione dell’area di via Ettore Fieramosca a Casal Bertone, nel Municipio IV, con l’obiettivo di edificare campi sportivi utili alla cittadinanza e un parco. Le opere – per una totalità di 79mila metri quadri – avrebbero dovuto mitigare l’impatto della costruzione della linea dell’alta velocità che taglia in due il quartiere Casal Bertone. Del parco – sul lato destro di via Fieramosca – non si sa più nulla (all’interno dell’area perse anche la vita un senzatetto); dei campi sportivi, completati solo parzialmente, restano delle strutture inutilizzate e occupate tra cespugli, erba alta e spazzatura.

All’ingresso dei campi anche una discarica che, nonostante sia stata più volte bonificata, continua a essere una costante. Nel vuoto, quindi, le promesse del sindaco di Roma, Roberto Gualtieri che nei mesi ha effettuato un sopralluogo in via Fieramosca, promettendo la restituzione dell’opera al quartiere che, per altro, non ha luoghi di aggregazione.

Nanni: “La vicenda sta assumendo contorni surreali”

Nonostante l’impegno assunto da Ferrovie dello Stato per la sistemazione degli impianti, nell’area dei campi sportivi tutto è rimasto immutato. Nei giorni scorsi la vicenda è stata affrontata in commissione Sport al Comune. A margine dell’incontro, Dario Nanni (Azione): “Durante la seduta della Commissione Sport, abbiamo avuto notizia che Ferrovie dello Stato non sta tenendo fede agli impegni precedentemente assunti rispetto alla riqualificazione dell'area all'interno di via Ettore Fieramosca dove erano stati realizzati dei campetti di tennis e di calcio come opere a scomputo per la costruzione dell'Alta Velocità. La vicenda sta assumendo contorni surreali”.

Ha aggiunto: “Ricordo che è dal 2016 che quell'impianto sportivo avrebbe dovuto essere acquisito al patrimonio comunale. È assurdo che, nonostante gli accordi, a tutt'oggi quell'area sia, non solo, sottratta alla fruizione da parte dei cittadini, ma addirittura relegata ad una sorta di discarica abusiva. Invito la Giunta capitolina- a intervenire presso Ferrovie dello Stato affinché rispetti gli impegni, bonificando l'area e permettendo quindi di riconsegnarla alla legittima fruizione di giovani e famiglie per fare sport, utilizzando quello spazio pubblico in modo coerente con la sua destinazione”.